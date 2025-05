Derby dello Zecchini: Siena e Grosseto si giocano il futuro

"Già quando ero calciatore, con il Grosseto, anche solo le amichevole estive in Maremma, erano delle guerre": Gill Voria riavvolge il nastro alla vigilia del derby dello Zecchini. La sfida di oggi, per il Siena è passato, presente e futuro: può valere la post season, obiettivo minimo di una stagione non semplice, ma vale anche molto di più.

"Dovremo affrontare la partita senza paura – spiega il tecnico bianconero –, con furore agonistico. Senza la giusta cattiveria, anche se hai qualità, fai fatica. Sul piatto c’è ‘tanta roba’, sia la possibilità di conquistare i play off che il sentimento della piazza. E questo vale anche per loro. Mi aspetto quindi una gara maschia, con tanti duelli". Per allungare la stagione la Robur deve vincere, ma deve ricevere notizie positive anche da Seravezza e/o Trestina. "Non dobbiamo pensare agli altri – dice Voria –, ma solo a noi stessi. L’Orvietana farà la sua partita, contri una squadra che ce la metterà tutta per salvarsi, ma noi per primi non dovremo sbagliare. Dovremo uscire dal campo con la coscienza a posto, poi se gli altri avranno fatto meglio ci complimenteremo. Di sicuro giocarci un obiettivo, per quanto minimo, all’ultima giornata, non è la condizione ideale. Ma significa anche che ce la siamo giocata fino in fondo". "Ci presenteremo in campo con più di un giocatore in dubbio – prosegue il mister bianconero –, ma a prescindere dai singoli, è sulla squadra che dobbiamo contare".

L’allenatore della Robur si è quindi soffermato sul Grosseto: tra i favoriti ai nastri di partenza, i maremmani sono partiti male, hanno ripreso quota con l’arrivo di Consonni, ma nelle ultime partite hanno come ‘mollato la presa’. "Non sarà una squadra-materasso – afferma Voria –. Un derby è sempre un derby, una bella partita se anche loro proveranno a vincerla. Non so nell’arco del campionato quali problemi abbiano affrontato i biancorossi, ma rimangono una squadra forte, con giocatori forti. Oggi avranno delle defezioni ma chi scenderà in campo avrà di sicuro il fuoco dentro".

Il mister fa ancora fatica ad accettare la sconfitta con la Fezzanese. "Mi sono fatto una mia idea – chiude –, che gli infortuni di Cavallari e Lollo abbiano condizionato il risultato. La prima palla gol era stata nostra, con Mastalli; il gol lo abbiamo invece subìto in un’azione particolare. Abbiamo perso tanti duelli, sì; abbiamo fatto una figuraccia, sì. Ma senza quei cambi forzati sono certo non avremmo perso".

Angela Gorellini