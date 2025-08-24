Derby di Coppa al Calbi. Titani e Coriano a confronto

Sarà un derby ad aprire la stagione di San Marino e Tropical Coriano. E sarà anche l’unico dell’annata considerando che titani e romagnoli, in campionato, sono stati inseriti in due gironi diversi, seppur vicini di casa. Ma oggi si troveranno faccia a faccia (calcio d’inizio alle 16) allo stadio ’Calbi’ di Cattolica per il turno preliminare di Coppa Italia. Al preliminare partecano 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i playout e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12esimo posto, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina, tra i quali c’è anche il San Marino. Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. Di fronte oggi a Cattolica si troveranno due squadre diverse e con obiettivi diversi. Ormai da settimane sul Titano il presidente Montanari vola altissimo dicendo di puntare alla serie C. Mentre per la matricola Tropical è già un sogno essere in D, quindi l’obiettivo non potrà che essere la salvezza. Diversi i percorsi anche nella costruzione delle rose. I titani sono ripartiti praticamente da zero dopo il complicatissimo campionato della scorsa stagione. Al timone c’è mister Malgrati e per lui una squadra praticamente nuova di zecca con diversi giocatori che la categoria la conoscono a memoria, uno su tutti l’ex Santarcangelo e Sammaurese, Mario Merlonghi. Il Tropical, invece, è ripartito dando merito allo storico gruppo della passata stagione, quello che via spareggio ha conquistato la promozione. Ma chiaramente in estate il ds Terenzi ha lavorato parecchio per arricchire, soprattutto di under, l’organico da mettere a disposizione del confermatissimo mister Scardovi. Oggi per entrambe sarà davvero un bel banco di prova, poi dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio con il campionato.