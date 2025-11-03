Derby di fine classifica. Recanatese scaccia crisi. Castelfidardo affonda

recanatese

3

castelfidardo

1

RECANATESE: Fioravanti; Fiumanò, Vecchio, Mordini; Giusti, Ferro, Domizi (31’st Paoltroni), Pesaresi (37’st Gori); Pierfederici (17’st Lovotti), D’Angelo (17’st Di Francesco), Capanni (33’Chiarella) All. Savini

CASTELFIDARDO: Osama, Fiscaletti, Valentino; Dompnier, Bugari, Selemby; Cilenti (21’st Traini), Clerici (1’st Abagnale), Kari Hamza, Palestini (29’st Zanutel), Morais All.Monaco

Arbitro: Stanzani di Bologna

Reti: 17’pt Selemby, 18’Pierfederici, 20’Pesaresi, 43’st Chiarella

Note: Angoli 6-7 Recupero 2’+5’. Spettatori circa 350 con rappresentanza ospite. Ammoniti Morais, Fiumanò, Fiscaletti, Lovotti, Selemby

Nel derby del "mors tua vita mea", tra ultima e penultima, è chiaro che, di fronte al risultato, tutto passa in secondo piano. La Recanatese ha vinto e, almeno per oggi, va bene così perché in fondo non bisogna sottilizzare troppo. Il "malato" però, era e resta grave perché la sofferenza l’ha fatta da padrone e si è visto ancora una volta come quella giallorossa sia una squadra incredibilmente contratta, timorosa che, nonostante il potenziale fatica anche nelle cose più semplici. Il Castelfidardo ha fatto, più o meno, quello che poteva fare e non ci sono in fondo grandi rimproveri da muovere. Le debolezze della squadra sono evidenti, soprattutto in attacco e la classifica lo certifica in maniera impietosa. Per giocarsela Monaco avrebbe bisogno almeno di quattro innesti di qualità, pesanti ed esperti. La gara comunque è stata viva: palla velenosa in area di Palestini, incerto Fioravanti che non blocca ma Clerici da ottima posizione non sfrutta l’opportunità. Poco dopo ospiti in vantaggio: angolo con tocco su Clerici, traversone sul quale la difesa si addormenta e Selemby, quasi incustodito insacca. Reazione rabbiosa ed uno-due micidiale dei giallorossi. Capanni mette in mostra le sue doti, assist al bacio di Pesaresi che Piefederici trasforma di sinistro. Un paio di giri di lancette ed il risultato si ribalta: traversone con il contagiri di Giusti per Pierfederici che devia di testa, Osama ci arriva ma in agguato c’è il baby Pesaresi che si toglie la soddisfazione di timbrare un gol pesante. La Recanatese non affonda i colpi e nel finale il Castello è insidiosissimo prima con un tiro di Cilenti dal limite sul quale Fioravanti respinge di pugno e, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Morais, di testa sciupa tutto spedendo alto e sacramentando. Ripresa: biancoverdi che stringono i tempi ma fatturano solo un paio di chances con Morais ed Abagnale. Soffre la Recanatese che si chiude nella sua metà campo rintuzzando però gli sterili tentativi ospiti. Il tutto fino al 43’ quando Chiarella chiude i giochi con un gol-fantasma comunque concesso dall’arbitro e dall’assistente dopo che il tracciante dell’ex catanese ha trovato un varco nella rete.

Andrea Verdolini