Derby Forlì-Ravenna si giocherà al Morgagni

Da ieri pomeriggio si può ufficialmente parlare di derby. O meglio, si può parlare ufficialmente di un derby che, lunedì, alle 20.30, per la diretta tv in chiaro su Raisport, si giocherà regolarmente al ‘Morgagni’. Nelle ultime ore è stata dunque scongiurata l’ipotesi che la ‘classica’ della Ravegnana, giunta al capitolo n.101 della propria storia, potesse disputarsi a più di 200 km di distanza, in provincia di Verona, a Caldiero Terme, ovvero l’impianto alternativo che il club forlivese aveva dovuto indicare all’atto dell’iscrizione in ragione dei lavori straordinari di adeguamento alla nuova categoria.

Ieri dunque, dopo il vaglio della Commissione tecnica di vigilanza, il ‘Morgagni’ ha soddisfatto anche i componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Forlì Cesena, a cui ha preso parte pure il presidente del Forlì e gli assessori comunali. Le cronache forlivesi raccontano di una corsa contro il tempo, decisa quasi sul gong. L’amministrazione comunale di Forlì ha dovuto infatti approvare una variazione di bilancio di 600mila euro, prima di rimboccarsi le maniche e partire a testa bassa con la progettazione e la calendarizzazione dei lavori. Oggi, il Morgagni può vantare un nuovo e più efficiente impianto di illuminazione sia nel campo, sia nella zona antistadio, ma anche gradinate rinnovate con seggiolini numerati ed un nuovo parcheggio in via Campo di Marte a servizio della tifoseria ospite, senza dimenticare un moderno e capillare sistema di videosorveglianza, completato dai tornelli di sicurezza per regolare il flusso degli spettatori in entrata e in uscita, una nuova rete antilancio e spazi più accoglienti e riservati in tribuna stampa.

Fra le iniziative e le sorprese che faranno da corollario all’evento sportivo, è prevista la presenza della banda musicale della città di Forlì che, prima del fischio d’inizio dell’arbitro Lovison di Padova, suonerà l’inno nazionale. E mentre la truppa giallorossa continua la marcia di avvicinamento alla sfida di lunedì (non sono previsti cambiamenti rispetto alla formazione titolare che, prima ha sconfitto il Cittadella in Coppa Italia, e poi ha superato il Campobasso al debutto in campionato), il Ravenna ha deciso di sfoltire la rosa, annunciando ieri di aver raggiunto l’accordo col Piacenza per il trasferimento a titolo temporaneo di David Lordkipanidze in biancorosso.

Il centrocampista georgiano, che aveva firmato un contratto professionistico annuale con scadenza a giugno 2026, resta dunque in serie D. Col Ravenna ha disputato una stagione ad alti livelli, contribuendo con 5 reti alle fortune giallorosse.