Derby Grosseto-Siena: Orvietana ai playoff dopo il pareggio 1-1

Fra i due litiganti, il terzo gode. E così tra Grosseto e Siena il posto nei playoff l’ha ottenuto l’Orvietana: il pareggio (1-1) nel derby non è servito a nessuna delle due contendenti. Un derby, dunque, che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi delle due squadre e che ha avuto un finale incandescente con continui capovolgimenti. Mister Consonni manda in campo uno schieramento inedito mentre il tecnico Voria conferma lo schema classico. Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex presidente biancorosso Luigi Franco Moretti.

Subito avanti il Grosseto e le due squadre si affrontano a viso aperto. Gioco brioso, ma inefficace, da ambo le parti. I locali fanno la partita con gli ospiti che rispondono all’11’con un colpo testa di Biancon: il pallone esce di poco. Grossetani in avanti e al 22’ è Addiego Mobilio che, su calcio di punizione, impegna il portiere Giusti.

Al 36’ intervento del portiere Raffaelli su conclusione ravvicinata di Giannetti. E la superiorità territoriale dei padroni di casa viene premiata al 42’ grazie al gol di Dierna che con un colpo di testa, su cross di Addiego Mobilio, manda il pallone nell’angolino. Ora il derby si è sbloccato.

In avvio di ripresa il Siena va subito in attacco con la difesa del Grosseto in difficoltà. I locali reagiscono e vanno alla conclusione da fuori con Sacchini, ma il portiere è attento. Poi è Addiego Mobilio che impegna a terra il portiere avversario. Le due squadre si allungano ed il gioco ne trae beneficio come vivacità. Al 32’ Benucci fallisce una facile occasione al termine di una improvvisa ripartenza. E poco dopo è sempre Benucci che sbaglia una ghiotta opportunità tutto solo davanti al portiere avversario. Il direttore di gara concede sei minuti di recupero e gli ospiti vanno alla ricerca del pareggio che arriva al 49’ quando Semprini conclude in rete una mischia furibonda davanti alla porta di Raffaelli. Ultima emozione della gara il salvataggio sulla linea di porta effettuato da Dierna dopo un attacco bianconero. Il pareggio non serve a nessuno, ma una sconfitta del Grosseto nel derby sarebbe stata davvero una beffa.

Paolo Pighini