Derby Grosseto-Siena: ultima giornata decisiva per i playoff

Oggi il derby Grosseto-Siena nell’ultima giornata della regular season, una partita diversa dalle altre che ha un sapore particolare.

"Il patron Lamioni in settimana ci è venuto a trovare – dice mister Consonni – e tiene molto al derby così come tengono molto al derby i nostri tifosi. Dovremo essere bravi per cercare di entrare nei playoff anche se esiste una minima speranza, perché non dipende più soltanto da noi. Abbiamo buttato via tanti punti, ma a livello agonistico questa gara ci offre una carica maggiore anche se la dovremo affrontare in una situazione di emergenza per l’assenza di diversi giocatori".

Saranno assenti per squalifica Marzierli, Sabelli e Macchi, mentre ieri si è fermato Grasso e Senigagliesi non è al massimo della condizione fisica. "Ricordo – prosegue il tecnico – che anche durante le otto vittorie consecutive a volte siamo stati in emergenza e sono sicuro che i ragazzi daranno l’anima per la vittoria. Dal punto di vista tattico potrebbero esserci delle novità. Il pareggio non serve a nessuno per cui sarà una gara a viso aperto dove la qualità dei singoli dovrebbe fare la differenza. Anche se i playoff servono a poco, tuttavia, per la società, per il gruppo, per i tifosi e per me cambierebbe molto e sarebbe una delusione maggiore non entrare nei playoff. Una valutazione generale del mio operato, da quando sono arrivato il 23 ottobre, la farò soltanto dopo il derby".