Derby in Prima tra l’Academy e l’Atletico

Settima giornata, con partite un po’ per tutti i gusti.

In Prima categoria girone "A" spicca il derby tutto lucchese fra Academy Porcari e Atletico Lucca, sfida dal pronostico molto incerto che si gioca allo stadio di Porcari, dove i bianconeri padroni di casa cercano riscatto, dopo lo stop di domenica scorsa; al contrario di un Atletico in gran forma che vuole conferme. Le altre: in casa il Corsagna, con il pericoloso Romagnano e la Folgor Marlia, opposta al Mulazzo; in trasferta il Capannori (a Pescia) ed il Marginone che vuol restare in alto, ospite del Giovani Via Nova.

In Seconda categoria girone "B" da seguire il Montecarlo che riceve il Fornaci; poi il big- match di Gorfigliano, fra Diavoli Neri e Sextum Bientina; quindi un interessante Academy Tau-Molazzana, oltre al Gallicano che vuol continuare a risalire e gioca fra le mura amiche contro i pisani del Migliarino. Completano il quadro: Atletico Cascina-Pontecosi Lagosì, Barga-S.Macario, Ghivizzano-Piazza "55" (a Valdottavo) e Monteserra-Borgo a Mozzano. Con il ritorno all’ora solare, il via alle 14,30.

Flav. Berl.