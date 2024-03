Derby in Seconda. Il Bagnacavallo non perdona

Un derby è sempre un derby e se a vincerlo è la squadra sfavorita sulla carta – sempre che ci sia una sfavorita tra la prima e la terza – allora è una sorta di grande tripudio. Domenica al "Ricci" si è giocato Bagnacavallo-Only Sport Alfonsine, squadra che sta dominando il girone M di Seconda Categoria. I biancoazzurri alfonsinesi sono primi con 10 lunghezze sul Bagnacavallo e 9 sulla Riolese mentre strada facendo ha lasciato per strada diversi punti la Vis Faventia, ora quinta ma anche in testa per un certo periodo. Ebbene il derby ha mantenuto fede a tutte le aspettative: Djamil Camara Mamadou ha portato in vantaggio i biancorossi al 24’ con il suo 12º gol in campionato, capocannoniere del torneo assieme a Kaja Gedis del Centro Erika di Lavezzola.

L’Only Sport, che sul campo ha subito solo due sconfitte (la terza è arrivata a tavolino alla prima giornata), ovviamente non ci sta a far avvicinare le rivali e scatena la controffensiva ma non riesce a pareggiare. Nel finale, poi, arrotondano il risultato prima Giorgio Gasparri (35’ st) e Stefano Calderoni (42’ st) per il 3-0 finale a favore dei padroni di casa che diventano così, assieme alla Riolese, il miglior attacco del girone M con 38 gol, gli stessi che avrebbe anche l’Only Sport se il giudice sportivo non avesse trasformato il 2-1 della prima giornata in uno 0-3 a tavolino. All’andata, però, furono gli alfonsinesi a stravincere 4-0 alla settimana giornata, allungando così a +5 in classifica. Vantaggio calato alla 9ª giornata a 3 punti, per risalire vertiginosamente prima a +5, poi subito a +8 e, dopo cinque giornate di risultati identici, a +10. Prima della sconfitta dell’Only Sport in questa 20ª giornata e il ritorno a 7 punti di margine.

u.b.