Derby lombardo: Cremonese e Mantova si sfidano per playoff e salvezza

La Cremonese per consolidare il quarto posto in ottica playoff, il Mantova per allontanarsi dalla zona retrocessione. Allo Zini (ore 18), va in scena un ultimo derby lombardo ad alta tensione. Le due squadre, partite con ambizioni differenti, sono state protagoniste di una stagione altrettanto differente ma i rispettivi obiettivi sono ancora tutti da conquistare. I grigiorossi partono con il favore del pronostico, tuttavia quest’anno - se si considerano anche le gare con il Brescia- non hanno mai vinto un derby (2 pari e 1 ko), a differenza dei virgiliani che hanno portato a casa 2 successi e 1 pareggio e si affidano anche alla cabala.

La Cremonese deve fare a meno del solito Vazquez - squalificato ancora 4 turni - e dell’infortunato Nasti (convocato il baby Gabbiani, capocannoniere in Primavera 1). Recuperato Azzi (in panchina): al suo posto è pronto Zanimacchia. Il Mantova invece non può contare su Radaelli, alle prese con problemi fisici, e Cella, squalificato. Maggioni e Redolfi partiranno titolari in difesa, mentre in mediana torna Burrai. Divieto di trasferta confermato per tifosi virgiliani: "La trovo una decisione senza senso, ma accettiamo... Scenderemo in campo anche per loro", ha sottolineato mister Possanzini.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.