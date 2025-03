Derby lombardo in bianco. Pergo e Lecco, zero brividi

di Raffaele SistiCREMAFinisce a reti bianche il derby lombardo del Voltini tra la Pergolettese e il Lecco. La formazione cremasca ha disputato un buon match, ma ha messo in tasca un solo punto che, comunque, consente di fare un altro piccolo passo verso l’obiettivo stagionale della salvezza diretta. Buona prestazione anche da parte del Lecco che a Crema non ha sfigurato mettendo in mostra un gioco piacevole.

Le due squadre torneranno in campo il prossimo fine settimana, la Pergo sarà di scena domenica pomeriggio in trasferta sul terreno della Triestina, mentre il Lecco ospiterà sempre domenica allo stadio Rigamonti la FeralpiSalò. La cronaca della partita: al 29’ minuto di gioco bel diagonale di Patanè,la palla esce di pochissimo. Al 40’ bel colpo di testa di Capoferri,il pallone sfiora il palo alla sinistra di Furlan. Al 23’ conclusione di Battistini, ma Cordaro è attento e non si lascia sorprendere. Al 43’ occasione per il Lecco, ma Battistini calcia debolmente tra le braccia dell’estremo difensore gialloblù. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce un pareggio che accontenta tutti.