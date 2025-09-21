Derby Masi-Centese, sono punti pesanti. Gallo a Crespellano per il primo sorriso

Nel girone C di Promozione, tutte in campo alle 15.30 le cinque ferraresi. Spicca l’impegno esterno del Casumaro sul campo del Bentivoglio, un test importante per misurare le ambizioni delle ‘lumache’, partite benissimo in questo avvio di campionato con 7 punti conquistati in tre partite.

Dopo il successo nel derby contro il Masi Torello Voghiera, il Casumaro cerca continuità nella tana di una delle favorite per la vittoria del campionato, che si è subito rimessa in marcia dopo il passo falso al debutto. Inutile dire che un colpaccio esterno manderebbe un chiaro segnale alle avversarie. Fari puntati anche sul derby tra Masi e Centese, coi guerciniani alla ricerca del bis dopo aver conquistato il primo successo stagionale (4-0) contro il malcapitato Granamica: al "Villani" andrà in scena una sfida interessante, tra due formazioni partite con obiettivi differenti, e reduci da momenti opposti almeno sul piano dei risultati.

Il Masi ha bisogno di punti per mettere da parte i due ko di fila con Msp e Casumaro, mentre la Centese vuole dar seguito al successo di domenica scorsa e mettere altro fieno in cascina per continuare a credere in un campionato di livello.

Il neopromosso Gallo ritorna in campo a distanza di due settimane, complice il turno di riposo dello scorso turno: dopo le due sconfitte nelle prime due partite con Dozzese ed Atletico Castenaso, entrambe per 1-0, l’undici di mister Zambrini ha bisogno di muovere la classifica e centrare un risultato che darebbe fiducia e morale. Gli amaranto se la vedranno a Crespellano sul campo del Petroniano Idea Calcio, formazione scorbutica, che segna poco e subisce poco: non ci si aspetta una partita scoppiettante, ma molto tattica e giocata sui nervi.

La X Martiri infine vuole ingranare la marcia dopo aver dimostrato compattezza e solidità, ma anche tanta fatica a concretizzare: i ‘porottesi’ saranno di scena a Castel Bolognese contro lo Sparta, nel tentativo di ritrovare una vittoria che manca dalla prima giornata, dopo la sconfitta con la Dozzese ed il pareggio con il Valsanterno.

j.c.