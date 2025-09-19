Derby Massa-Solarolo

Si giocano in questo weekend le gare del 4° turno di andata nel campionato di Eccellenza. Si comincia domani alle 15 col derby Russi-Sanpaimola e, alle 15.30, con Medicina-Spal. Domenica, alle 15.30, tutte le altre sfide, fra cui l’altro derby Massa Lombarda-Solarolo.

Russi-Sanpaimola. Al ‘Bucci’, i padroni di casa cercano di rompere il ghiaccio fra le mura amiche. Gli arancioni vantano infatti 4 punti in classifica, conquistati tutti in trasferta, grazie al successo di Comacchio e al pareggio di Osteria Grande. Da vendicare c’è il ko interno contro il Sant’Agostino. La formazione di San Patrizio invece ha iniziato la stagione in salita, conquistando il primo punto domenica scorsa grazie allo 0-0 casalingo contro il Faenza. A pesare sono le prime due sconfitte di misura incassate contro Sant’Agostino (2-1) e Mesola (1-0). Nel bilancio degli scontri diretti, gli ospiti conducono di una incollatura con 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Faenza-Sant’Agostino. Si gioca domani al ‘Bruno Neri’. È la sfida fra le squadre che, la scorsa stagione, si sono salvate allo spareggio. I manfredi vinsero contro pronostico a Gambettola, mentre gli estensi regolarono la Reno. Passato quello spavento, ora si ritrovano di fronte. Il Faenza ha 2 punti in classifica, frutto di altrettanti pareggi contro Mesola e Sanpaimola. Il problema della formazione di mister Cavina è in fase realizzativa. Il Faenza è infatti l’unica squadra, insieme al fanalino di coda Comacchiese, a non aver ancora rotto il ghiaccio in zona gol. Il Sant’Agostino invece è già a quota 6 in classifica, avendo vinto le due gare iniziali contro Sanpaimola e Russi, prima del ko casalingo di domenica scorsa contro la Sampierana. Il Faenza comanda tuttavia nel bilancio degli scontri diretti, con 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Massa Lombarda-Solarolo. Al ‘Dini a Salvalai’ si gioca l’altro derby di giornata. Entrambe le rivali hanno conquistato solo un punto nelle prime 3 giornate. I padroni di casa, che domenica scorsa si sono tolti il dente della Spal, hanno già incassato 5 reti in 3 gare, a fronte di una sola marcatura all’attivo. Il Solarolo aveva iniziato in modo incoraggiante, pareggiando a Medicina, poi ha incassato 2 ko di fila. Nei 10 precedenti degli ultimi 20 anni, il Massa conduce con 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Sugli altri campi: Castenaso-Cava Ronco Forlì, Comacchiese-Osteria Grande, Fratta Terme-Pietracuta, Sampierana-Mesola, Santarcangelo-Mezzolara.

Classifica marcatori: 2 reti Coli (Castenas), Montesi (Sampierana), Simone (Sant’Agostino).