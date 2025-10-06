Derby Medicina Fossatone, successo e vetta

Una zampata di Ferretti a dieci dalla fine ha consentito al Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli di aggiudicarsi l’atteso derby contro il Mezzolara di Nicola Zecchi e di issarsi così in vetta del girone B seppur a pari-merito con il Castenaso di Fabio Rizzo (sconfitto 3-0 dall’ex Spal nell’anticipo di sabato), con il Futball Cava Ronco e con il Sant’Agostino dell’allenatore bolognese Massimiliano Biagi.

Per il team budriese – indicato come principale competitor dell’Ars et Labor Ferrara (ex Spal) – si tratta invece del secondo ko consecutivo dopo quello rimediato sette giorni fa, tra le mura amiche, contro il Massa Lombarda.

Giornata da dimenticare anche per l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci che, a domicilio, è caduto 2-0 contro il Futball Cava Ronco.

Per quanto riguarda invece il raggruppamento A, le due bolognesi che vi militano hanno purtroppo ottenuto altrettante sconfitte: lo Zola Predosa di Fabio Perinelli è scivolato 2-1, al ‘Filippetti’ di Riale, contro la corazzata Vianese mentre il Corticella di Michel Cavina ha perso di misura il delicato scontro diretto salvezza andato in scena sul terreno di gioco del Salsomaggiore.