Derby Progresso-Corticella vale una stagione

SASSO MARCONI

Sta molto probabilmente attraversando il momento più difficile della sua stagione il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli. Le tre sconfitte consecutive contro Tuttocuoio, Piacenza e Pistoiese hanno notevolmente peggiorato la classifica dei gialloblù che, fermi a quota 28, si trovano attualmente al quintultimo posto che significherebbe playout. E pensare che il campionato di capitan Geroni e compagni – neo-promossi in seguito alla vittoria del girone B di Eccellenza – si era aperto in maniera estremamente scintillante: grazie all’eccellente bottino di 18 punti raccolti nelle prime 10 uscite ufficiali (media di 1,8 a partita), i gialloblù hanno infatti navigato per lungo tempo nelle zone alte della classifica, ma, in seguito a questo straordinario score, è purtroppo arrivato un periodo di evidente flessione come dimostrato dai soli 10 punti messi a referto nelle successive 16 apparizioni (media di 0,63).

Fortunatamente, all’appello mancano ancora 8 match per un totale di 24 punti a disposizione e, considerando che il distacco dalla zona salvezza è di una sola lunghezza, è logico affermare che vi è tutto il tempo necessario per cercare di tirarsi fuori da questa difficile situazione. E’ chiaro che, per farlo, servirà un rapido cambiamento di rotta e l’auspicio, in casa Sasso, è quello di riuscire a trovare questa scintilla già oggi in occasione del delicatissimo scontro diretto casalingo contro il San Marino. Il team sanmarinese occupa attualmente il quartultimo posto a -2 dai gialloblù, ma, nelle ultime due partite, ha dimostrato di essere ancora vivo. Dopo aver espugnato 2-0 il difficile terreno di gioco del Prato, i biancazzurri hanno infatti incontrato la corazzata del campionato Ravenna venendo sconfitti solamente 1-0.

Insomma, si tratta di una partita assolutamente da non sottovalutare – e di conseguenza sbagliare – per la band di Pedrelli che, al netto dei numerosi infortuni, ha dimostrato in più di un’occasione di valere questa prestigiosa categoria. Un successo oggi potrebbe permettere ai gialloblù di tirarsi fuori dalle zone calde e di affrontare così con ritrovata serenità le sette successive ‘finali’ contro Imolese, Forlì, United Riccione, Tau Altopascio, Zenith Prato (che potrebbe essere penalizzato), Cittadella Vis Modena e Corticella.