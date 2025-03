Derby Recanatese. Contro l’Ancona per risalire la china

Oggi al "Tubaldi" arriva l’Ancona e la cosa è tutt’altro che banale, al di là del fatto che è stata proclamata la giornata giallorossa. Una partita importante e sentita soprattutto per la Recanatese che è invischiatissima nell’area a rischio della classifica ed in queste 9 giornate che restano al termine del campionato, non può permettersi il lusso di commettere troppi passi falsi, considerando anche il ritmo che stanno tenendo le dirette concorrenti (basti dire che domenica scorsa hanno vinto ben 4 compagini della zona playout).

Dunque baionetta innestata contro un avversario di assoluto rispetto, attualmente quinto non a caso e temibile anche per la voglia di riscatto manifestata, in più occasioni, dai vertici societari, delusi dall’andazzo dell’ultimo mese con appena 2 pareggi conquistati e 2 sconfitte. I dorici, tra l’altro, vogliono raggiungere i playoff che saranno pure platonici ma solo sulla carta visti gli sconquassi che stanno accadendo in Serie "C" (quante considerazioni al riguardo sarebbero da fare) è molto meglio non lasciare nulla di intentato.

Gadda, all’immediata vigilia, ha sostanzialmente ufficializzato quello che sarà il suo undici iniziale: squalificato il centrocampista Alluci, una sorta di metronomo ed infortunato il difensore Boccardi ci sarà spazio per Gianelli al fianco di Gulinatti mentre Belcastro affiancherà Martiniello nel binomio offensivo per il classico 3-5-2.

Qualche incognita in più, come preventivato, per il tecnico giallorosso Bilò che sta monitorando le condizioni di Bellusci il quale ha accusato in settimana un problema muscolare, di non grave entità ma pur sempre una contrattura. L’ex colonna di Ascoli, Monza e Palermo, conoscendone il temperamento, farà di tutto per esserci, tanto più per il fatto che sente puzza di derby ma una decisione in merito verrà inevitabilmente presa in extremis. Se ce la dovesse fare spazio a Marchegiani e discorso under completato mentre in caso di forfait probabile l’impiego dal primo minuto di Cusumano. Nessun problema invece per Zini che affiancherà Spagna in prima linea.

In questi periodi, quando si parla della Recanatese, il ritornello è sempre lo stesso: cercare di evitare quelle amnesie, quei cali di tensione che recentemente hanno provocato notevoli dispiaceri. Il proponimento ovviamente c’è…il metterlo in pratica è un altro discorso.

Ieri interessante "antipasto" con il confronto diretto tra le formazioni Juniores ed i babies leopardiani hanno stravinto per 5-0 con doppietta di Magini e reti di Ricciotti, Cingolani e Doria, confermando il loro stato di grazia.

La probabile formazione: Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Marchegiani; D.Ferrante, Alfieri, Giandonato, Mordini; D’Angelo; Spagna, Zini.

Andrea Verdolini