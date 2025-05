Derby Rimini-Vis Pesaro: Caccia ai Biglietti per il Ritorno dei Playoff

C’era da aspettarselo. Nessuno vuole perdersi il derby di ritorno. Tanto che ieri i rivenditori autorizzati sono stati presi d’assalto. Sarà un ’Romeo Neri’ presumibilmente tutto esaurito quello pronto domani sera ad accogliere Rimini e Vis Pesaro per il secondo round del primo turno nazionale dei playoff, dopo il pareggio dell’andata. Prima di cena erano già oltre 3.700 i biglietti venduti: 3.000 a Rimini e 700 a Pesaro. Ne restano ancora oltre 2.500 a disposizione e per la maggior parte nei settori riservati ai tifosi romagnoli. E due giorni a disposizione per acquistarli. La caccia al biglietto ieri è partita nel primo pomeriggio e nel giro di tre ore già in tantissimi avevano deciso di volerci essere domani sera per spingere la squadra di Buscè verso il passaggio del turno. Una febbre biancorossa che è salita vertiginosamente negli ultimi mesi in Piazzale del Popolo. Prima grazie alla finale di Coppa Italia che ha fatto registrare il primo tutto esaurito della stagione. E ora un derby che già di per sé richiama l’attenzione anche dei meno appassionati. E per di più in un turno dei playoff, con il sogno della serie B ancora a portata di mano. La strada è ancora lunghissima, ma i sogni si sa, non costano davvero nulla. I riminesi ci credono e stanno rispondendo presente negli appuntamenti di cartello. Ora starà a capitan Colombi e compagni sul campo continuare a cullare quel sogno il più a lungo possibile.

Dicevamo dei biglietti. Si possono acquistare anche nella giornata di oggi online su www.vivaticket.com, ma anche dai rivenditori autorizzati che a Rimini sono la Tabaccheria Pruccoli, la Tabaccheria Romani, il Millenium Bar Tabaccheria e la Tabaccheria T’Immagini. A San Marino si possono trovare al Free Shop del centro commerciale Atlante, a Riccione al Mac’s Corner Caffè e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. Tagliandi a disposizione anche allo Store del Rimini al ’Neri’: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Domani dalle 10 alle 13, prima dell’apertura dei botteghini di via Lagomaggio dalle 16 alle 20.15, 15 minuti dopo l’inizio della gara. Avanti c’è ancora posto e c’è da scommettere che già nella giornata di oggi molti settori andranno esauriti.