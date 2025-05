Derby Rimini-Vis Pesaro: la sfida decisiva per i playoff di Serie B

La mano di Fabio Pecchia pesca il derby più atteso. O meglio, l’allenatore ex giocatore di Napoli e Bologna, le palline con i nomi di Rimini e Vis Pesaro non li estrae. Se non all’ultimo per regalare la sfida delle sfide nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Si parte domenica al ’Benelli’, si decide chi continua il cammino mercoledì al ’Neri’, sempre alle 20. Il Rimini di Buscè ci arriva da debuttante, la Vis di Stellone da veterana avendo già battuto nei due turni della fase a gironi Gubbio e Arezzo. È l’ora di pranzo quando il sorteggio incolla alla tv i tifosi delle dieci squadre che partecipano al primo turno del secondo step dei playoff per salire in serie B. Ed è il primo pomeriggio quando si mette in moto la macchina organizzativa dei tifosi.

La trasferta è davvero alla portata e da Rimini ci si attende un vero e proprio esodo in direzione Pesaro. Unico derby e unica sfida tra due squadre dello stesso girone. Gli altri accoppiamenti prevedono una sfida di fuoco tra Catania e Pescara. Poi Atalanta Under 23-Torres, Giana Erminio-Monopoli e Crotone-Feralpisalò. Tutto in 180 minuti con le teste di serie, tra le quali c’è anche il Rimini vincitore della Coppa Italia che avranno il vantaggio di poter contare nel doppio confronto su due risultati su tre. Vantaggio non da poco, ma ai playoff è complicatissimo fare calcoli (i turni precedenti lo hanno gà ampiamente dimostrato). E tanto più questo vale in un derby che storicamente ha sempre riservato sorprese. In positivo e in negativo. La Vis Pesaro di Stellone in campionato ha guadagnato cinque punti in più rispetto alla squadra di Buscè (58 contro 53, escludendo la penalizzazione), ma questa ormai è storia passata. Come lo sono i confronti durante la regular season: una vittoria per la Vis nella gara del girone d’andata al ’Neri’ (1-0) e una vittoria per il Rimini nel match di ritorno al ’Benelli’ (2-1). Adesso è tutta un’altra storia. Si riparte da zero e in palio c’è il secondo turno della fase nazionale.