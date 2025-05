Derby salvezza: Copparo sfida Amici di Stefano nello spareggio playout

Sfida fratricida (ore 16.30) al "Preziosa" tra copparesi per salvare la categoria. Copparo ha il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre, ma non si fida dei "cugini" dell’Amici di Stefano. "Contro di loro quest’anno abbiamo una tradizione sfavorevole – afferma Sergio Cestari, l’allenatore – due sconfitte e un pareggio tra coppa e campionato. Lo spareggio playout è una partita particolare e non solo perché è un derby: dovremo non farci prendere dal nervosismo e dall’agitazione. Abbiamo un leggero vantaggio, la differenza spesso la fanno i giocatori e sotto questo profilo ho fiducia nei miei ragazzi". C’è qualche giocatore che teme in particolare? "Il più pericoloso è Zona, arrivato in doppia cifra, ma anche Andreotti e l’ex Granata". Copparo dispone di una rosa di prim’ordine dopo la ristrutturazione di mercato, con l’arrivo Franceschini, utilizzato da centravanti, e l’esplosione di Gharbi. Nell’ultima partita i rossoblù hanno ceduto l’intera posta al Codifiume, una partita dai due volti: all’intervallo il Copparo vinceva 3-0, poi ha ceduto di schianto alla notizia del pareggio dell’Amici di Stefano a Pontelagoscuro, che ha permesso ai padroni di casa di ottenere il punto salvezza e all’Amici di Stefano di andare ai playout. Federico Casotti mette le mani avanti: "E’ favorito il Copparo: ha due risultati su tre, gioca in casa e ha la rosa quasi al completo – dice l’allenatore della matricola giallonera – mentre io ho una rosa rimaneggiata ormai da tre mesi a questa parte".