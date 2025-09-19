Derby scoppiettante domani al Franchi. Sarà battaglia tra la Robur e i Leoni

Da una parte la Robur che, nella trasferta di Orvieto, si è rimessa subito in carreggiata dopo la sbandata di inizio campionato con il Tau Altopascio. Dall’altra il Poggibonsi, ancora a zero in classifica, caduto prima con il Terranuova Traiana e poi con il Follonica Gavorrano. Da una parte la squadra di Bellazzini, intenzionata a dare continuità ai tre punti appena conquistati, dall’altra quella di Barontini, ferita e desiderosa di cambiare passo in una stagione tutta da scrivere. Una davanti all’altra due squadre che già si conoscono per essersi affrontate in Coppa Italia a fine agosto: la qualificazione l’ha centrata il Siena, ma con un rigore trasformato da Nardi a una manciata di minuti dal gong, segno evidente che i giallorossi se la sono giocata fino alla fine.

"Non dobbiamo sottovalutare il Poggibonsi, perché è una squadra forte, con giocatori forti, che in Coppa Italia è pure passata in vantaggio", ha affermato il centrocampista bianconero Federico Vari: i bianconeri sanno bene che servirà la massima attenzione; che in questo campionato niente può essere dato per scontato. In più sarà un derby, partita a sé per antonomasia, nel rettangolo verde e sugli spalti. Insomma, gli ingredienti, perché domani pomeriggio il Franchi offra uno spettacolo scoppiettante ci sono tutti. Mister Bellazzini, per la sfida, dovrà fare i conti nuovamente con l’assenza, pesante, in attacco, di Menghi (il bianconero ne avrà ancora per un paio di settimane) che sarà sostituito, non ci sono grossi dubbi, da Noccioli, avanzato per riempire il posto vuoto lasciato dal compagno e in gol cinque giorni fa. Se il portiere Di Vincenzo è sulla via del recupero – tra i pali il coetaneo 2007 Michielan – non sono escluse altre defezioni, visto che la trasferta di Orvieto qualche strascico lo ha lasciato. Oggi, che al Bertoni è in programma la seduta di rifinitura, tutti i dubbi saranno dissipati. A dirigere la partita sarà l’arbitro Giovanni Giannì della sezione di Reggio Emilia. Gli assistenti saranno Gennaro Apollaro della sezione di Rimini e Nicola Sintini della sezione di Cesena. Le partite della terza giornata si giocheranno tutte domani alle 15 a eccezione di Seravezza Pozzi-Trestina, in programma domenica, allo stesso orario. Una decisione dettata dal turno infrasettimanale di mercoledì con il Siena impegnato sul campo dello Scandicci e il Poggibonsi al Lotti con il Sansepolcro.