Derby senza reti. Ponsacco frena contro l’ultima

MOBILIERI PONSACCO

0

CUOIOPELLI

0

MOBILIERI: Campinotti, Gemignani(41’pet Pisanj), Papini, Marinari, Aliotta, Mancini, Marrocco (15’at Bicchierini), Rigirozz,Taraj (27’st Bracci), Ficarra (27’st Puccini), , Sciapi. A disp.: Colucci, Giusti, Stefanini, Kapllan, Chelucci All.: Polzella

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli L., Liberati,, Pini (40’st Paccciani), Mori, Pacifico Fallacara, Di Benedetto, Nuti (12’st Coluccia) , Demi (39’’st Belluomini), Maggi (28’st Magera) A disp.: Abutoaei, Ferraro, Bindi, Terraschi, Tamarchio All. Pertici

Arbitro: Sinca di Firenze (Tarandetti-Ballarino)

Note: Espulso Gemignani

Ponsacco – La variabilità del calcio sconfessa spesso le previsioni, basate quasi sempre esclusivamente sui risultati che hanno preceduto le squadre che vanno ad incontrarsi. Nel caso di Mobilieri-Cuoiopelli per la differenza in classifica con i Mobilieri in testa e la Cuoiopelli ultima, per la nota penalizzazione (non per i risultato t re pareggi) c’era nascosto un valore forse poco valutato le due squadre non avevano mai perso, e l’incognita ics ha messo tutti d’accordo. Così i Mobilieri Ponsacco hanno trovato disco arancio contro la Cuoiopelli, e lo 0 a 0 finale ha fotografato un match volenteroso ma abbastanza energico ma dal gioco poco chiaro e rimandato ai contrasti, ai recuperi di palla,ai lanci lunghi (specialmente per i Mobilieri in inferiorità numerica.) e ai quasi inconcludenti tiri a rete. Il primo tempo se ne andato con una conclusione di Maggi al ’13 deviata in angolo, ed una quasi rete di Sciapi che ha mancato l’aggancio al 25’ in piena area. Il fatto che ha ridimensionato il match è l’espulsione dal match al ‘29. Ridotti in 10 gli uomini i rossoblu hanno cambiato tattica e movimenti ma hanno tenuto a freno con puntigliosità ad un avversario sempre pronto e veloce ma in zona gol sempre bloccato dai ferrei difensori rossoblu. I Mobilieri nonostante la velocità avversaria e il numero inferiore dei giocatori non si è ritirato a fare le barricato ed ha risposto con intelligenza tattica ed umilta. La squadra dell’ex allenatore della Juniores Pertici e dell’ex direttore sporitvo Socc ha dimostrato freschezza atletica e velocita che ha costretto i rossoblu alla massima attenzione, ed il fraseggio troppo rapido dei ragazzi di Pertici ha tradito nella precisione nel tiro a rete verso Capinotti, le cui parate sono state dei semplici passaggi al portiere. La frenata del Mobilieri accorcia la classifica ma i padroni del girone sono ancora i rossobu, ma le previsioni annunciate che sarebbe stato un campionato molto equilibrato per ora si stanno dimostrando.

Luciano Lombardi