Derby Siena-Grosseto: Rivalità Storica e Risultati Memorabili

Il derby tra Siena e Grosseto è una sfida dal sapore antico con una forte rivalità e che ha visto bianconeri e biancorossi sfidarsi per l’ultima volta nella stagione 2021/22 (prima dell’andata decisa da Marzierli, che domenica sarà out). Il 27 novembre del 2021 al Franchi finì 3-1 a favore del Grosseto di Magrini e Boccardi. Vantaggio bianconero con Terzi, rimonta maremmana con Salvi, Moscati e Artioli. Al ritorno, il 3 aprile del 2022, finì 0-0 tra la squadra di Padalino e quella di Maurizi. Le due squadre non si affrontavano dal 2010/11 in B e andò bene in entrambi i casi alla Robur di Conte. Nel match del Franchi 3-1 con Troianiello, Mastronunzio e Reginaldo con 1-1 di Freddi. Al ritorno una punizione di Del Grosso sancì il successo senese. Prima di quell’annata, che per la Robur terminò col ritorno nella massima serie, Siena e Grosseto non si incontravano dalla C2 dell’81/82: 0-0 in Maremma e 1-1 a Siena. Nella stagione precedente 1-1 al Franchi e vittoria corsara senese per 2-1. In totale le sfide in campionato sono 53 con 19 vittorie bianconere, 12 grossetane e 22 pareggi. Nel 2010 ci fu anche un precedente in Coppa Italia: il Siena, con in panchina Baroni, vinse 2-0 con Calaiò e Larrondo.