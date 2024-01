Derby sotto le stelle. Carrarese, sfida trappola contro l’Arezzo d’Indiani. Attacco senza Capello

La Carrarese recupera uomini per il derby di stasera contro l’Arezzo ed aumentano, quindi, i ricambi da utilizzare soprattutto a gara in corso visto che parliamo di giocatori come Capezzi, Morosini e Castigliani che rientrano da una lunga inattività. Ci sono tanti punti interrogativi nella formazione che l’allenatore Alessandro Dal Canto metterà in campo contro l’Arezzo. Il primo riguarda la difesa col solito ballottaggio per 3 posti fra 4 giocatori (Coppolaro, Di Gennaro, Illanes e Imperiale). Nell’ultima sfida a pagare dazio è stato il siciliano che potrebbe, dunque, tornare titolare. Dubbi anche a centrocampo dove rientra Palmieri dalla squalifica e potrebbe ricomporsi la mediana “tipo“ con Schiavi e Della Latta.

Occhio alle sorprese, però, perché Cerretelli viene da 3 buone partite, come sottolineato dallo stesso mister veneto, e potrebbe essere preso in considerazione per una maglia da titolare. In rampa di lancio sembrava anche Zuelli, che venerdì era stato dato in ottima forma da Dal Canto, ma il giocatore del Pisa si è fermato ieri nel riscaldamento per un piccolo fastidio e non è rientrato nel novero dei convocati. Sulle fasce Raimo potrebbe mettere la freccia a destra su Zanon visto il rendimento dei due a Fermo. In attacco pesa eccome l’assenza di Capello, unica punta in grado di garantire un po’ di fisicità ma numericamente il reparto ha diverse alternative. Simeri e Panico partiranno dal primo minuto con un Giannetti, in crescita, come primo cambio. Più indietro nelle gerarchie i giovani Castigliani e Opoola.

La Carrarese si aspetta un certo atteggiamento da parte degli amaranto di mister Indiani. "Sono una squadra che solitamente cerca di toglierti con la marcatura la fonte di gioco – ha anticipato il tecnico degli apuani –. Per questo c’è da capire se prendere qualche contromisura in questo senso".