Derby storico in Lunigiana: Pontremolese supera Villafranchese 5-2

VILLAFRANCHESE

2

PONTREMOLESE

5

VILLAFRANCHESE: Menchini (Liccia-Stroe), Coduri, Malatesta (Mandaliti), Caroli, Ciuffani (Pucci), Formentini (Bianchi), Ortelli (Zini), Marchionna (Bresciani), Branca, Pettazzoni (Menghini), Gneri (De Negri). All. Conti.

PONTREMOLESE: Cacchioli (Santini), Filippi (Lisi), Aliboni (Cucurnia), Vannucci (Donati), Scaldarella (Pezzoni), Grasselli (Kevin), Miceli, Franzoni (Tebogo), Gazzoli (Mancini), Baudi (Di Santo), Mengali (Vicari). All. Verdi.

Arbitro: Tanzi.

Marcatori: 6’ e 31’ pt. Mengali (P), 9’ pt. autorete di Ciuffani (P), 33’ pt. Baudi (P), 7’ st. Tebogo (P), 14’ st. Branca (V), 28’ st. Bianchi (V).

VILLAFRANCA – Al ’Bottero’, anche se in amichevole, è andato in scena un derby storico tra due gloriose e blasonate società della Lunigiana. Un test in proiezione playoff, sia per i gialloneri di Conti che per gli azzurri di Verdi, due squadre che per mezzora hanno dato vita a un piacevole confronto. La Pontremolese, di categoria superiore, ha imposto subito gran ritmo, cercando l’intesa e le giuste distanze fra i reparti. I villafranchesi hanno messo in vetrina diversi giovani. Ma non c’è stata gara, 4-0 all’intervallo. Le ’vespe’ sono colpite a freddo con un tiro di Mengali, poi il raddoppio su autogol. Quindi alla mezzora Mengali con un colpo di tacco realizza il 3-0 e passano 5’ e Baudi (giocatore in grado di spostare i valori della squadra) sigla il 4-0 con un perfetto colpo di testa su cross di Mengali, apparso con Grasselli e Scaldarella in gran forma. Nella ripresa,a girandola di sostituzioni e gara più soft. In contropiede Tebogo, con un pallonetto, firma il 5-0 e poi arrivano le due reti di Branca e Bianchi, giovani interessanti, a rendere meno pesante la sconfitta della Villafranchese. Bene anche il giovane portierino Matteo Stroe, autore di due gran parate. Da segnalare due pali di Vicari.

Ebal