Derby tabù: l’ultima acrobazia di Miglietta

di Andrea Lorentini

AREZZO

Quello di lunedì prossimo sarà il derby numero 31 della storia tra Arezzo e Perugia che si giocherà in casa degli amaranto. I 30 precedenti ad oggi, contano 12 vittorie del Cavallino, 12 pareggi e 6 successi del Grifo. Il primo confronto è datato 25 ottobre 1931, mentre l’ultima sfida all’ombra di San Cornelio risale alla stagione 2020-21, nefasta per l’Arezzo che retrocesse in serie D al termine di quel campionato. Nemmeno il derby sfuggì alla parabola negativa: il 5 ottobre 2020 i biancorossi si imposero al comunale per 1-0 (rete di Kouan). Anche il penultimo precedente, disputato in serie D, è ad appannaggio dei rivali di sempre: il 7 novembre 2010 una rete di Zanchi condannò alla sconfitta l’Arezzo. Per ritrovare l’ultima vittoria amaranto bisogna tornare indietro di quasi 14 anni, al 3 febbraio 2008, in Lega Pro, quando Cris Miglietta (nella foto), in avvio di ripresa risolse il derby con un perfetto inserimento in acrobazia su cross da sinistra di Grillo. Il centrocampista era stato prelevato soltanto alcuni giorni prima dall’Ancona ed esordi in amaranto proprio contro i biancorossi bagnando così il debutto con una rete di pregevole fattura.

Scorrendo gli annuari e le statistiche c’è un’altra data significativa: 17 marzo 1973. Quel giorno, al comunale, gli amaranto rifilano un poker ai Perugia. La partita terminò 4-1 ed è quello il risultato più largo in favore del cavallino. Marmo (doppietta), Martini e Musa su rigore furono gli autori delle reti. Per molti il debutto ufficiale della rivalità al calor bianco tra le due piazze ha una ricorrenza ben più vicina che i tifosi, oggi, con qualche capello grigio in testa in testa non hanno mai dimenticato. Quella del 22 dicembre 1974: l’Arezzo con in panchina Pinella Rossi deve giocare in campo neutro a Pistoia per la squalifica del campo per sei giornate per l’assedio all’arbitro Turiano di Reggio Calabria. Una strenna natalizia indigesta, un 3-2 per gli umbri con gli amaranto due volte in vantaggio e poi ripresi e superati. Negli anni Ottanta si ricordano sopratutto la sfida al primo anno di B, con il pareggio firmato da Menchini Neri e la vittoria allo scadere con rete di Ermini. Facendo un nuovo balzano in avanti, c’è un altro incrocio significativo.

Quello di 19 anni fa: il 19 dicembre del 2004 è una data da ricordare non tanto per il risultato che fu sfavorevole agli amaranto, sconfitti 2-1, ma perchè quella fu la partita nella quale venne inaugurata la nuova curva sud, così come la vediamo oggi. L’Arezzo era neo promosso in B dopo la cavalcata trionfale dell’anno precedente. Mascara e Do Prado lanciarono gli umbri, inutile la rete di De Zerbi. Nota curiosa: nelle fila degli umbri giocava Floro Flores che sarebbe poi diventato uno degli idoli amaranto nelle due stagioni successive.