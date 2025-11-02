Derby Tau-Montevarchi. Maraia: "Vietato distrarsi"

Il successo esterno contro il Trestina, che ha interrotto un digiuno in fatto di reti realizzate in trasferta di 517’ e ha riportato gli amaranto in zona play-off, ha anche ridato entusiasmo all’ambiente. Un Tau che cerca il ritorno al successo casalingo, dove vanta tre successi ed un pari.

Oggi, alle 14.30, ad Altopascio, arriva l’Aquila Montevarchi. Club blasonato, per molti anni in "C" ma, soprattutto, è il più antico della Toscana, fondato nel 1902 (la Fiorentina, per fare un esempio, nel 1926) e uno dei più antichi d’Italia. Nel 1979, in C2, fu protagonista di una serie infinita di spareggi, con altre quattro squadre, poi vinti. Il presidente degli anni ’70-’80, Vasco Farolfi, collaborò con Dino Viola, il numero uno della Roma, nell’acquisto di Falcão. L’ultimo confronto diretto, settembre 2023, ad Altopascio, finì 0-0. Nella passata stagione i due team erano in gironi diversi. L’Aquila vanta, si fa per dire, la seconda peggior difesa del girone, con 17 reti al passivo, contro le 18 del Poggibonsi. In trasferta ha perso a Grosseto e Foligno, pareggiato a Cannara, vinto a Camaiore.

Per il Tau ancora lunga la lista degli infortunati, con Viano, Bachini, Pietro Carcani, Barsotti. Da valutare Bouah. "Ritorniamo – dice Maraia – a giocare in casa, dove abbiamo sempre fatto bene. Questo deve darci forza, ma senza fare l’errore di pensare che la buona prestazione interna sia scontata. Servirà la giusta concentrazione. Il Montevarchi dispone di buone individualità, prestanza fisica e qualità importanti, soprattutto nel reparto offensivo. Ha dimostrato anche di aver carattere, vincendo a Camaiore. Servirà il miglior Tau".

Massimo Stefanini