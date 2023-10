"Derby tra Urbino e Sangiustese VP: le gare dell'Eccellenza"

Da oggi l’orario ufficiale delle gare dei campionati di Eccellenza a scendere è fissato per le ore 14,30. Nel menu del massimo campionato regionale c’è un derby tra le provinciali e gare utili per dare ad alcune compagini una svolta al loro cammino incerto di questo inizio torneo.

Il programma. Urbino- K Sport Montecchio Gallo. Si gioca al ‘Montefeltro’ di Urbino. Ivan Santi dg dell’Urbino commenta:"Sarà una partita difficilissima al cospetto di una squadra la Sangiustese VP considerata forte e tra le favorite del girone per la vittoria finale. Cinque punti in classifica non devono ingannare sulla reale forza della squadra maceratese che annovera giocatori del calibro di Trillini Minella Omiccioli Lattanzi ecc. Sarà una partita in cui i dettagli faranno la differenza. Formazione top secret per mister Ceccarini perché diverse sono le opzioni disponibili dopo il recupero anche di Giunchetti al centro della difesa. Proveremo a difendere questo primato in classifica ma dovremo affrontare questa partita con la giusta concentrazione e la giusta mentalità per continuare nella strada che abbiamo intrapreso. Siamo di fronte ad un trittico di partite molto impegnative prima Sangiustese poi il derby con il Montecchio Gallo e poi la difficilissima trasferta di Castelfidardo. Ma pensiamo ad una partita alla volta senza calcoli e senza troppi ragionamenti perché ogni partita presenta dei quozienti di difficoltà notevoli in un campionato davvero avvincente fino ad ora. "Credo che sarà la gara clou dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza- osserva alla vigilia del derby Matteo Mariani dg della K Sport Montecchio Gallo- Ci arriviamo con condizioni e morale sicuramente diversi". Arbitro Francesco Battistini (Lanciano).

Urbania Calcio- Atletico Azzurra Colli. "È una partita difficile- osserva il mister durantino Mirco Omiccioli- non deve ingannare la classifica l’Azzurra Colli è una buona squadra oltretutto ha cambiato allenatore e solitamente da una scossa positiva noi invece dobbiamo fare una prova convincente sotto tutti i profili per conquistare un risultato positivo". L’Urbania per questo match ha a disposizione anche Youssef Nouri (2001) difensore con oltre 100 presenze in serie D, ingaggiato in settimana. Arbitro Laura Mancini (Macerata).

LE ALTRE GARE. Chiesanuova- Montefano. Qui si gioca alle ore 15 al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto. Arbitro Francesco Tasso (Macerata). Civitanovese- Montegiorgio Calcio. Anche qui si posticipa alle ore 15. Si scende in campo al Comunale di Civitanova Marche. Arbitro El Houssine El Mouhsini (Pesaro). Jesi- Castelfidardo. Si gioca al Comunale ‘Pacifico Caroti’ di Jesi. Arbitro Gianluca Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto). Monturano- Tolentino. Campo "S.Claudio" –Campiglione. Arbitro Roberto De Paolis (Cassino). Osimana- Sangiustese. La gara si giocherà al ‘Diana’ di Osimo. Arbitro Simone Malascorta (Jesi). Maceratese- Montegranaro. Inizio partita alle ore 15 all’Helvia Recina di Macerata. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni (Fermo).

Amedeo Pisciolini