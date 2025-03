Derbyssimo. La Correggese non può fallire con il Brescello

Marzo mese spesso decisivo per i campionati, compresi quelli dilettantistici (ore 14.30). In Eccellenza fari puntati sul derbyssimo del "Borelli" fra la Correggese, intenzionata a recuperare terreno sulla capolista Nibbiano, e la Brescello Piccardo che chiude il ciclo di big-match con l’obiettivo di restare agganciata al treno play-off. Negli ospiti ex di turno Binini e Mastaj. Insegue il sesto hurrà di fila la Vianese che torna sul proprio campo per domare un Real Formigine in forte crescita tanto da uscire dalla zona calda; ex di turno il tecnico rossoblù Sarnelli.

Dopo aver sorpreso la Fidentina, lo Sporting Scandiano cerca conferme sul sintetico di Castelvetro contro il Terre di Castelli, quarta forza del girone. Pesanti punti salvezza nei match casalinghi di Arcetana e Rolo rispettivamente contro Borgo San Donnino e Salsomaggiore.

Ultima chiamata per il primo posto per il Bibbiano/San Polo (Promozione) che al "Bedogni" deve battere l’attuale battistrada piacentina Bobbiese. Nel girone B sfida con la prima della classe anche per la Riese (pesante l’assenza del capitano Borghi squalificato) nella vicina Campogalliano dove i rossoneri proveranno a fermare la corsa dell’Atletic Cdr Mutina, lanciata verso il piano superiore grazie ai 12 punti di margine sul Castellarano di scena a Colombaro.

Festival del derby reggiano in Prima categoria dove il calendario ne propone ben 6: tutti testacoda in Barcaccia-Atletico Bibbiano Canossa con diversi ex di turno, FalkGalileo-Atletic Progetto Montagna dove gli ospiti sono in netta risalita e Guastalla-Original Celtic Bhoys. Dopo due gare senza hurrà con solo un punto in cascina, la regina Virtus Correggio non può distrarsi in casa dell’altalenante Povigliese.

In Seconda lo United Albinea prova a ripartire dopo l’eliminazione di Coppa e l’ultimo pari di campionato ospitando l’imprevedibile Roteglia, mentre il Novellara rischia a Dosolo sul terreno di un Rapid Viadana in palla e risalito in terza piazza.

Eccellenza

Arcetana (28)-Borgo San Donnino (38); Correggese (54)-Brescello Piccardo (42); Fidentina (44)-Fabbrico (33); Rolo (23)-Salsomaggiore (36); Terre di Castelli (47)-Sporting Scandiano (22); Vianese (49)-Real Formigine (29).

Promozione

Girone A: Bibbiano/San Polo (46)-Bobbiese (53); Boretto (38)-Carpaneto Chero (23); Fidenza (20)-Luzzara (38); Masone (26)-Fornovo Medesano (46); Montecchio (36)-Alsenese (27).

Girone B: Atletic Cdr Mutina (64)-Riese (41); Colombaro (21)-Castellarano (52); Sammartinese (30)-Fiorano (19); Sanmichelese (49)-Casalgrande (34); San Felice (15)-Baiso/Secchia (45).

Prima categoria

Girone B: Barcaccia (13)-Atletico Bibbiano Canossa (36); Quattro Castella (28)-Casalese (30).

Girone C: Daino S.Croce (28)-Rubierese (36); FalkGalileo (37)-Atletic Progetto Montagna (20) in via Luthuli; Guastalla (38)-Original Celtic Bhoys (17); Povigliese (26)-Virtus Correggio (50); Solierese (33)-Campeginese (18); Virtus Libertas (43)-Boca Barco (27).

Seconda categoria

Girone D: Rapid Viadana (30)-Novellara (40); Reggio Calcio (6)-Virtus Bagnolo (11); Rubiera (23)-Virtus Calerno (26); San Prospero Correggio (31)-Reggiolo (28); S.Ilario (25)-S.Faustino (23); Virtus Mandrio (37)-Fc 70 (15) a Campogalliano ore 17.30.

Girone D: Borzanese (26)-Eagles Ancora (0) sul sintetico di Chiozza; Carpineti (29)-Boiardo Maer (18); Celtic Cavriago (40)-Casalgrandese (22); Cerredolese (21)-Puianello (16); Fellegara (34)-Consolata (17); United Albinea (33)-Roteglia (21).

Terza categoria

Amici di Davide (25)-Rivalta (31) sul sintetico di Castelnovo Monti; Biasola (17)-Fogliano (16); Cavriago (42)-Cadelbosco (30); Collagna (19)-Invicta Gavasseto (17); Coviolo (21)-Sporting Tre Croci (29); Gatta (26)-Felina (20); Ramiseto (12)-Sporting Cavriago (45).