Desenzano supera Casatese Merate e vola in finale playoff di Serie D

DESENZANO (Brescia)I gol di Procaccini e Antonelli permettono al Desenzano di superare la Casatese Merate e di volare in finale playoff. Nell’atto conclusivo della stagione di Serie D i ragazzi di mister Gaburro se la dovranno vedere domenica prossima in trasferta contro la Pro Palazzolo in un affascinante derby bresciano aperto a qualsiasi risultato. Terza in classifica al termine della regular season e quindi con due risultati su tre a disposizione, il Desenzano è partito molto contratto subendo la verve di una Casatese Merate che è andata vicinissima al gol in un paio di occasioni. Alla prima occasione il Desenzano trova il gol al 14’ con Procaccio bravissimo a scattare sul filo del fuorigioco e a superare Bragotto con una conclusione precisa. Nessun’altra emozione nel primo tempo. Più equilibrio nella ripresa, con tanto possesso palla della Casatese Merate e con il Desenzano bravo e cinico a colpire con una bella ripartenza e a chiudere i conti. Al 24’, infatti, Biondini va via sulla sinistra e mette al centro, Bragotto respinge ma sulla sfera si avventa Antonelli che non ha nessuna difficoltà a firmare il 2-0 con un comodo tap in. La partita finisce qui, la Casatese Merate, sorpresissima della stagione alla quale vanno gli applausi per aver giocato una partita coraggiosa, prova a rientrare, ma il Desenzano si chiude bene e vola in finale.

DESENZANO – CASATESE MERATE 2-0 (1-0). Marcatori: 14’ pt Procaccio (D), 24’ st Antonelli (D).