Desio, basta crederci. Sfida con Montecatini: "C’è fame di vittoria»

Regolarità, continuità. Sono due parole che Edoardo Gallazzi ripete spesso durante le sue interviste. Perché per uscire vivi da un campionato così lungo e complicato, secondo lui, sono le caratteristiche che serve mettere in pratica. Le ha dette anche in sede di presentazione della sfida di questa sera al PalaFitLine delle 21 contro la seconda forza del torneo Fabo Herons Montecatini che sarà il clou di una nuova edizione di “Desio Basket City”, il format sportivo organizzato dall’Aurora in collaborazione con le Foxes di Giussano e che prevede alle 17.30 il derby brianzolo di serie A2 femminile tra le padrone di casa (che giocano i match casalinghi a Desio) e Costamasnaga. A seguire la partita di B maschile tra i bluarancio e i forti toscani che, però, qualche lieve segnale di flessione nell’ultimo mese e mezzo lo hanno offerto perdendo in volata le ultime due in casa contro Piombino e Avellino e pure sul campo del fanalino di coda Caserta. Ma Gallazzi ci crede il giusto.

"Restano una squadra forte, attrezzata, per noi molto difficile da inquadrare e affrontare. Saranno 40 minuti impegnativi dal punto di vista difensivo e offensivo. Detto questo la voglia di vincere è tanta, non per dire frasi fatte, ma qui c’è solo gente che vuole vincere e che in allenamento si arrabbia se perde una gara di tiro…". Poi allarga l’orizzonte. "A partire da questa sfida contro Montecatini, abbiamo davanti a noi un calendario oggettivamente difficile, serve un extra di forze da qui alla fine e mantenere una certa regolarità. Le ultime uscite mi rendono fiducioso in questo senso, ma serve comunque sempre di più". All’andata ci fu poca storia (-13), oggi può essere l’occasione buona per il primo nobile scalpo casalingo. Montecatini permettendo…