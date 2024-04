Destinazione playoff. Il Rimini pensa in grande: "Ci aspettano tre finali»

"Mancano tre finali". Lo ripete come un mantra Francesco Semeraro. Erano quattro fino a qualche giorno fa, prima del derby vinto con la Vis Pesaro. Ora al Rimini restano Carrarese, Virtus Entella e Gubbio per cercare di restare tra le prime dieci, e quindi raggiungere i playoff. "Tre finali – ribadisce il difensore dei biancorossi – Ma pensiamo alla prima, quella di domenica con la Carrarese che abbiamo già iniziato a preparare. Sperando di andare incontro a un’altra vittoria". Ma per ora è anche giusto godersi un po’ la vittoria contro la Vis. Arrivata all’ultimo respiro. Con Ubaldi portato in trionfo, ma in quel gol anche Semeraro ci ha messo del suo. "Sicuramente devo migliorare però ho fatto un bel cross – non resta che ammetterlo – ma il merito è della squadra e di Leo se abbiamo vinto la partita". Assistenza preziosa in fase offensiva e attenzione maniacale in quella difensiva. Nell’ultimo periodo il terzino pugliese sta calibrando le due fasi a dovere. "Contro la Vis Pesaro abbiamo fatto un gran lavoro difensivo e va dato merito a tutta la squadra – dice Semeraro – Adesso guardiamo già al prossimo obiettivo". Perché con la salvezza in tasca il Rimini negli ultimi 270 minuti della stagione regolamentare può veramente dedicarsi, mente e corpo, agli spareggi per la promozione. Dopo una giornata di completo riposo ieri i biancorossi sono tornare ad allenarsi iniziando a pensare esclusivamente alla Carrarese. Avversario ostico domenica, per di più in Toscana, per Semeraro e compagni.

La terza della classe in questa stagione ha sin qui perso davvero pochi colpi. Ma l’ultimo in casa della Recanatese è uno di quei passaggi a vuoto che i toscani vogliono dimenticare immediatamente. Anche perché ora sentono il fiato sul collo del Perugia, staccato in classifica di soli due punti. Al Rimini il compito di difendere quel decimo posto appena riconquistato con i denti. Troise per la difesa ritrova Gigli che potrà, dopo settimane, andare a riaffiancare Pietrangeli, appena ristabilito. Ma anche il miglior Megelaitis, dopo i minuti post infortunio messi già nelle gambe contro la Vis Pesaro.

Rientro dietro l’angolo anche per Marchesi, mentre restano tutte da valutare le condizioni di Langella, Malagrida e Iacoponi. Anche se sembra per tutti improbabile un ritorno immediato in campo già dalla gara di Carrara.