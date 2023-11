"Determinati contro Audax Rufina". Il Siena cerca il settimo sigillo

Un giovane tifoso, domenica, ha fatto sventolare in Curva una bandiera ‘verdeoro’. Un gesto che ha toccato il cuore di Leonardo Granado. "Sono l’unico brasiliano in squadra, credo proprio fosse per me. Mi piacerebbe incontrare il ragazzo, vorrei regalargli la mia maglia". Sorride, l’attaccante bianconero: si sentono "apprezzati", i bianconeri, da una città e da un popolo che vogliono riportare in alto. "I nostri tifosi sono spettacolari – dice Granado – la coreografia di domenica, per festeggiare i 119 anni della Robur, bellissima. Ogni volta sono sempre di più, segno che credono in questa squadra, i nostri risultati li stanno trascinando".

Un cammino privo di inciampi, sei vittorie consecutive, primato in classifica a +8 dalla seconda, tutta la voglia di mettere il settimo sigillo. "Quella con l’Audax Rufina sarà una partita difficile come tutte le altre – sottolinea il bianconero –: abbiamo visto che tutte le avversarie giocano contro di noi la loro miglior partita, noi dovremo essere pronti a combattere". "Sappiamo che allungare la striscia di vittorie è ogni volta più difficile – prosegue –, ma lo dicevamo anche dopo la terza, la quarta… Dovremo rimanere concentrati e convinti delle nostre qualità e determinati a portare a casa il settimo successo".

Se la Robur va forte, Granado fa lo stesso: alla Baldaccio Bruni ha segnato il terzo gol stagionale, pur essendo spesso subentrato. "Sono contento di come sono partito – afferma l’attaccante –: sono stato accolto subito benissimo, dal mister e dai ragazzi. Al di là dei gol, credo di aver dato il mio contributo alla squadra, giocando con sacrificio, facendo un lavoro sporco. Davanti ci alterniamo spesso e non è un caso che tutti gli attaccanti abbiamo segnato. Spero di continuare così".

Il ballottaggio è con Ricciardo. "Stimo tantissimo Gianni – commenta il brasiliano – già da quando l’ho affrontato da avversario, in D, e ho avuto modo di parlarci. E’ un punto di riferimento, un giocatore da cui, anche in allenamento, cerco sempre di ‘rubare’ qualcosa, anche se abbiamo caratteristiche diverse. Quando segna sono felice, come credo lo sia lui per me. Entrambi siamo strutturati e capita di fare gli stessi movimenti: durante la settimana ci confrontiamo molto. Io rispetto le gerarchie, è giusto così e credo anche che la competizione sana faccia bene al gruppo, ti spinge a stare sul pezzo". Un gruppo affiatato, quello bianconero. "Se abbiamo centrato certi risultati – chiude Granado – credo sia grazie al lavoro con il mister. Allo spirito di sacrificio, alla qualità e all’esperienza della rosa, ai suoi valori e alla voglia di migliorare".

Angela Gorellini