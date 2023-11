Di nuovo al riviera. Città su di giri,. Curva già sold out per domenica

La Curva Nord Massimo Cioffi è già sold out per l’impegno di domenica con il Matese. In meno di due ore, subito dopo l’apertura del botteghino per la gara del Riviera delle Palme, sono stati acquistati i seicento biglietti messi a disposizione per la partita (gli altri sono tutti nella disponibilità dei soli abbonati). Restano però acquistabili i biglietti per la Tribuna Est Mare, la Tribuna Centrale e la Tribuna Nord Laterale. Quindi resta alto l’entusiasmo attorno ai colori rossoblù che resta in vetta con tre punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici nonostante il pareggio con il Notaresco. Oggi invece la Samb tornerà ad allenarsi per il prossimo impegno con i biancoverdi, che hanno perso tre delle ultime quattro gare, con un sol punto guadagnato dal 22 ottobre a domenica scorsa, quando sono stati battuti in casa dall’Avezzano per uno a zero (l’unico punto è arrivato invece con il Fossombrone).