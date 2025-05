Dicomano celebra la vittoria a Subbiano: permanenza in categoria e rinnovo per Diotaiuti

Non si è spenta l’euforia a Dicomano per la vittoria a Subbiano che ha decretato la permanenza in categoria. Un responso che suona come una dolce sinfonia; un risultato memorabile che ha esaltato le qualità della squadra e del tecnico Niccolò Diotaiuti, riconfermato dalla società del presidente Davide Caramelli. Un rinnovo con più ampi incarichi di responsabilità avvenuto alla vigilia della dello spareggio play out, è stato un ingrediente che ha confermato la compattezza del gruppo dei giocatori che in campo ha risposto presente.

Scivolato in piena zona play out dalla 2ª di ritorno, il Dicomano ha sempre stazionato al terzultimo posto della zona rossa fino al termine della regular season. Non vi è dubbio quanto sia stato importante il lavoro del tecnico per tenere la squadra sempre concentrata per una sfida finale che richiedeva un solo risultato, quello dei tre punti. La tattica ha trovato una perfetta applicazione su un difficile terreno di gioco, con i giocatori che hanno compiuto l’impresa.

L’esultanza vissuta nei giorni scorsi, è stata intensa, equivale a una vittoria di campionato. "E’ una grande gioia – sottolinea Diotaiuti –, maggiore a quella di una vittoria di campionato. Contro un Subbiano arcigno i ragazzi hanno saputo trasformare l’energia positiva, lottando su ogni pallone, esprimendo quella determinazione di voler restare in una categoria conquistata con sudore e sacrifici negli anni precedenti".

Giovanni Puleri