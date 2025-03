Difesa al top. Il portiere Giusti può vantare ben nove clean sheet

Se la difesa della Robur è, come noto, la migliore del girone E (20 reti subite in 26 giornate), una nota di merito va anche al portiere bianconero Andrea Giusti. L’estremo difensore è infatti tra quelli del girone E ad aver collezionato il maggior numero di clean sheet: per 9 volte, con lui tra i pali, la porta senese non è stata violata, a fronte delle 7 reti prese, in 13 presenze inanellate. A inizio stagione, infatti, il portiere titolare è stato Domiziano Tirelli: il 2006, però, si è fatto male alla seconda giornata (nel mercato invernale è poi passato al Livorno) ed è stato sostituito in corsa da Stacchiotti (lo stesso 2006). Mister Magrini, poi, ha deciso di puntare sull’esperienza di Giusti, favorito anche dall’arrivo di Suplja. Come evidenziato da notiziariodelcalcio.com, meglio di Giusti, ma con maggiori gettoni messi insieme, hanno fatto Raffaelli del Grosseto (14 volte imbattuto), Jacopo Pagnini del Figline ed Ettore Lagomarsini del Seravezza Pozzi (11 volte imbattuti) e Riccardo Leoni del San Donato Tavarnelle (10 volte imbattuti). Come Giusti, a quota 9, Daniele Cardelli del Livorno.