Difesa granitica. Carrarese, prova di maturità. Affondata la Juventus U23. Centrato il 7° ’clean sheet‘

E’ tornata corsara la Carrarese allo stadio Moccagatta di Alessandria contro una Juventus Next Gen al massimo delle sue forze visto che mister Allegri aveva concesso anche i vari Huijsen, Yildiz e Nonge, tutti partiti nell’undici titolare. "E’ stata una partita equilibrata – ha commentato Alessandro Dal Canto – contro una una squadra che sapevamo avere grandi valori tecnici e con una classifica non buona dettata solo da qualche risultato storto. Abbiamo vinto, insomma, contro una squadra in salute cogliendo tre punti significativi. Cercavamo continuità ed un successo in trasferta dopo l’acuto interno col Pescara e abbiamo trovato entrambe le cose. E’ stato importante concedere poco nonostante le qualità tecniche dei nostri avversari. Non subire gol è sempre una base preziosa da cui partire".

La Carrarese ha risposto bene nonostante le defezioni di due pilastri della squadra come Cicconi e Schiavi. "E’ logico che preferisco avere sempre tutti a disposizione – ha chiarito il mister dei marmiferi – ma la squadra si allena sempre bene e non mi preoccupo più di tanto se manca qualcuno perché so che ho dei giocatori che mi possono dare delle buone risposte come hanno fatto anche stavolta". La Carrarese si è confermata solidissima dietro. La sua è la seconda migliore difesa del girone con soli 9 gol al passivo. Quello di domenica è stato il settimo “clean sheet“ stagionale su tredici gare di campionato. Alla Juventus Next Gen in tutta la partita è stato concesso un solo tiro in porta nato da un rinvio errato di Bleve.

Davanti, invece, gli apuani stanno trovando in Panico l’uomo della provvidenza. Il napoletano ha deciso le ultime due gare con altrettanti gol da 3 punti. Molto bello anche quest’ultimo con una girata di testa in anticipo sul difensore su bel cross di Capello, in versione rifinitore. Proprio Panico ha raggiunto Capello a quota 3 gol al vertice della classifica interna dei marcatori azzurri. Classifica dalla quale manca ancora Simeri che in Piemonte ha fallito l’ennesimo gol davanti al portiere. Il centravanti campano sembra entrato in un “loop“ dal quale non riesce ad uscire ma continua ad avere tutto il sostegno possibile da parte della squadra. Dovesse sbloccarsi anche lui là davanti la Carrarese potrebbe sperare in un ulteriore salto di qualità. Il calendario resta bello tosto con Spal, Perugia e la sorprendente Recanatese prossime avversarie.