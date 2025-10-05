Difese impenetrabili. La Settempeda e il Camerino non trovano sbocchi offensivi

Settempeda 0 Camerino 0

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari, Pagliari (8’ st Rango), Zappasodi, Bernabei (12’ st Sfrappini), Quadrini (24’ st Dutto), Borgiani, Guermandi (38’ st Ammora), Perez, Tulli (17’ st Compagnucci). All. Pierantoni.

CAMERINO: Spitoni, Barilaro, Corazzi, Scotini, Ferretti, Carnevali, Frinconi (23’ st Jachetta), Recchioni, Maccioni (30’ st Raponi), Cicci (17’ st Gubinelli), Marchionni. All. Giacometti.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Note: ammoniti Borgiani, Montanari, Carnevali, Ferretti, Guermandi, Perez, Brandi, Scotini. Angoli: 3-5. Spettatori 500 circa Recupero: pt 4’, st 4’.

Come già accaduto nella sfida di Coppa al "Soverchia", il derby fra Settempeda e Camerino termina al Comunale di San Severino sul punteggio ad occhiali: un risultato che sostanzialmente rispecchia l’equilibrio in campo tra formazioni solide e ben impostate in campo. Nel primo tempo la Settempeda ha avuto una migliore gestione della palla, ma l’occasione più pericolosa l’ha avuta il Camerino colpendo l’incrocio dei pali alla mezz’ora con un gran tiro di Marchionni. Poi, in avvio di ripresa sono stati gli ospiti a ripartire col piglio giusto e a sfiorare il vantaggio in almeno un paio di azioni. In particolare all’11’ quando, di rimessa, è stato lo stesso Marchionni ad avere la palla ideale per superare Marchegiani, ma il portiere locale si è superato deviando la sfera con il corpo. Poi, con l’inserimento di Jachetta nelle file camerti, mister Pierantoni è corso ai ripari, ha inserito in mezzo alla retroguardia il centrale Dutto (al debutto stagionale dopo l’infortunio in preparazione) e ha disegnato una linea difensiva a quattro. Il Camerino via via ha perso smalto, si è un po’ allungato e ha rischiato qualcosa nel finale di partita al cospetto di una Settempeda più pericolosa in avanti con i nuovi entrati Compagnucci e Sfrappini. Bravo il numero 1 ospite, l’inossidabile Spitoni, a uscire tempestivamente prima sul giovane Borgiani e poi proprio su Compagnucci, entrambi lanciati verso la porta. "Tornare a casa da San Severino senza subire gol è positivo, sono soddisfatto della prova dei miei ragazzi", ha detto al termine della sfida mister Giacometti del Camerino.

m. g.