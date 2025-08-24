Dilettanti. Barberino, i piani di Nencini: "Un rilancio in grande stile»

Cambia la denominazione societaria e non solo: è stata definita in ogni dettaglio la fisionomia del Barberino Calcio 1927. Progetto calcistico che è la continuità dello Spartaco Banti Barberino. "Non si tratta solo di un cambio di nome - afferma il presidente Bruno Nencini - ma dell’inizio di una riorganizzazione ambiziosa, che pone al centro il potenziamento del settore giovanile e della scuola calcio. Grande attenzione anche alla squadra dilettanti con il via della preparazione per la formazione neopromossa in Prima categoria. Il gruppo è affidato ancora a Gianluca Torresi, coadiuvato da Samuele Belli. Alberto Taccini dirige il comparto dei grandi, Matteo Falleri il settore giovanile, Jonathan Aiazzi resta nello staff dirigenziale".

Inoltre Nencini rende nota una novità dell’ultim’ora: "New entry ufficiale da poche ore è Giuliano Gambuzza nel ruolo di coordinatore tecnico della scuola calcio. A guidare la formazione Juniores c’è Marco Cortellezzi, poi - senza avere in organico i 2009 - si passa agli Allievi B, affidati ad Alessandro Jakovljevic. L’esperto Giovanni Padula prende in gestione i Giovanissimi 2011. A Giovanni Nuti, invece, il compito di allenare i Giovanissimi B. Vogliamo crescere sempre più ed essere un punto di riferimento per il territorio".

F. Que.