Dilettanti. Bettuzzi torna in sella, farà scouting per il Valsa. Il Medolla capolista ingaggia il centrale Roccato

Torna in sella Massimo Bettuzzi (foto), a lungo direttore sportivo della Vignolese riportata in Eccellenza nel 2020, che dopo le ultime stagione come responsabile scouting per il Terre di Castelli da qualche giorno ha firmato con il Valsa Savignano dove pure si occuperà di scouting per il settore giovanile.

In Prima ’D’ è ufficiale l’arrivo al Medolla capolista del difensore centrale Emanuele Roccato, classe ’94, svincolato dopo le ultime 3 stagioni con la maglia del San Felice. L’ex XII Morelli, San Carlo, Terre del Reno e Centese sostituirà Vanga infortunato.

Coppa Seconda. Resta in corsa solo il Piumazzo dopo gli ottavi della fase regionale. I ragazzi di Orlandi hanno piegato a Castelfranco per 1-0 lo United Albinea grazie alla rete di Goura all’89’; subito fuori invece lo Junior Finale sconfitto 1-0 a Reggio dal Celtic Cavriago (83’ Muto). Mercoledì 19 marzo si giocano i quarti dove oltre al Piumazzo e al Celtic si sono qualificate i piacentini della Pianellese (2-0 al Ghiare), i mantovani del Sermide (2-0 alla Libertas), i ferraresi della Dogatese (2-1 sul Porto Fuori), i bolognesi del Crevalcore (3-2 al Santagata) e i riminesi della Marignanese (2-0 al Collinello), ancora da giocare Audax-Crociati.

Coppa Terza. Nei quarti di finale San Francesco Smile-Madonna di Sotto 0-1, Real Montale-Audax Casinalbo 0-2, Cortilese-Gaggio 6-7 ai rigori, Novese-Concordia 5-0. Giovedì 13 marzo le 4 formazioni che si sono qualificate (Madonna di Sotto, Audax, Gaggio e Novese) saranno abbinate per sorteggio in vista delle semifinali di mercoledì 26 marzo alle 20,30.

