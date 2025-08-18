Dilettanti. Calciomercato, battute finali. Le ultime mosse delle pistoiesi

Manca sempre meno all’inizio dei campionati e c’è chi dovrà tornare a giocare già il prossimo 31 agosto, in coppa. Ecco quindi che il calciomercato è giunto alle battute finali: le compagini di Pistoia e provincia sono quasi pronte ed i prossimi giorni serviranno ai dirigenti per tentare di sfruttare le ultime eventuali occasioni per cesellare ulteriormente le rose.

Iniziando ad esempio dalla Promozione, con il Casalguidi che ha ufficialzzato un’altra operazione in entrata: Alessandro Luccioletti (foto), mezzala classe 2005, si è infatti unito ai "Canarini". E’ arrivato alla corte di coach Ivan Paolacci dalla Lampo Meridien, giocando perlopiù nella formazione "juniores" ma riuscendo a ritagliarsi spazio anche in prima squadra. Proprio la Lampo Meridien ha fatto sapere che Marco Carli sarà il direttore sportivo della squadra Juniores Regionale Élite.

In Prima Categoria, il Monsummano ha annunciato un nuovo "colpo": l’attaccante Emanuele Sali è l’ultimo giocatore messo a disposizione del tecnico Panati in ordine cronologico dal direttore sportivo Daniele Fanucci. La Montagna Pistoiese ha confermato ufficialmente in panchina Silvio Zinanni, l’allenatore che ha portato la società ad aggiudicarsi i playoff di Seconda nella scorsa annata.

Continuano le operazioni anche in casa AM Aglianese: la dirigenza neroverde ha annunciato proprio nelle scorse ore l’ingaggio di Tommaso Asara, che nel recente passato ha giocato con Montespertoli e Ponte Buggianese.

In Seconda Categoria, il Chiesina Uzzanese affidato nuovamente a mister Salvadori ha comunicato l’arrivo di Davide Tonelli e la conferma di Giacomo Gianni.

In Terza Categoria, Sarripoli ed Hitachi ripartiranno in panchina rispettivamente da Dario Gentili (annunciato come nuovo allenatore) e Michele Esterasi (confermato dopo la vittoria della Coppa Pezzimenti).

