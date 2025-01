Dilettanti. Cicchi confermato ds della Civitanovese

Giorni intensi non solo per gli ultimi movimenti di mercato che riguardano i calciatori ma anche per quello che riguarda sia dirigenti e tecnici. Partiamo dalla Serie D dove in meno di 24 ore è successo di tutto alla Civitanovese dove aveva rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttore sportivo Claudio Cicchi, espertissimo dirigente ascolano protagonista del ritorno in quarta serie dei rossoblù. Neanche 24 ore appunto e la società ha provveduto a respingere le dimissioni dell’esperto dirigente, confermando la fiducia e ritenendo che "l’attuale situazione di classifica non possa essere imputata esclusivamente al Direttore Sportivo". Dunque allarme rientrato ma serve un’inversione di tendenza perché i rossoblù al momento sono in zona retrocessione diretta, al penultimo posto davanti solo al Notaresco che ha appena ufficializzato Massimo Silva come nuovo tecnico e al suo fianco, nel ruolo di vice, l’ascolano Daniele Coccia, un passato da calciatore tra le altre con Ascoli, Nocerina, San Nicolò, Montorio, Santegidiese e Pontevomano e già tecnico del Favale in Promozione. Scendendo in Promozione B ha deciso per il cambio della guida tecnica il Montegiorgio, dopo la terza sconfitta consecutiva. Interrotto il rapporto con Andrea Silenzi, la società ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Di Stefano già presente in organico come direttore tecnico e tecnico della formazione Allievi rossoblù. Per lui esordio sabato in trasferta in casa della Vigor Montecosaro una delle sorprese di questo campionato.

r. c.