Dilettanti. Cittadella a valanga sul Siena con doppietta di Formato

SIENA1CITTADELLA6

SIENA: Paolucci, Tosini, Cavallari, Barbera, Conti, Somma, Vari, Masini, Menghi, Lucas, Nardi. A disposizione: Palazzi, Lapadatovic, Zanoni, Vlahovic, Rossi, Ciofi, Calamai, Loconte, Ronchi. All. Bellazzini

CITTADELLA: Anino, Boccaccini, Sabotic, Calanca; Carretti, Mandelli, Dodaro, Barozzini; Caprioni, Formato, Sala. Entrati: Celenza, Sardella, Camara, Teresi, Manzotti, Marchetti, Carrozza, Stopelli, Diletto, Orlandi, Rovatti, Muzio, Fort, Berziga. All. Gori

Reti: 7’ e 23’ Formato, 15’ Mandelli, 17’ Sala, 45’ (rig.) Menghi, 1’st Sala, 2’st (rig.) Dodaro

Nell’ultimo test prima della Coppa Italia la Cittadella passa con 6 reti sul campo del Siena (Serie D). La sblocca subito Formato su un errore della difesa, immediato il raddoppio di Mandelli, poi arriva il tris di Sala con un bel rasoterra. Prima del riposo poker di Formato e rete toscana di Menghi su rigore. Nella ripresa segna ancora sala e poi la chiude Dodaro su rigore.

COPPA. In Coppa di Eccellenza (ore 17,30) si gioca la prima giornata dei gironi. Nel girone 3 Arcetana-Vianese e Formigine-Terre di Castelli; nel girone 4 Fabbrico-Cdr Mutina e Rolo-Campagnola. In campo anche il turno preliminare della Coppa di Serie D (ore 16) in cui c’è anche Sasso Marconi-Correggese la cui vincente domenica 7 sarà la rivale a San Damaso della Cittadella.

Amichevoli. A Calcara Montombraro-Solignano 2-1 (Naini e Andrea Sighinolfi dopo la rete di Annovi), Crevalcore-Camposanto 1-2 (doppietta di Ndrejaj, Cavani per i bolognesi), Maranello-Carpi Primavera 2-3 (Rockson e Zagari per i biancazzurri, Santeramo, Annovi e Dall’Osso per il Carpi), Madonnina-La Pieve 0-3 (doppio Gilli e Cataldo), Sanmichelese-Colorno 2-3 (reti sassolesi di Manzini e Notari), Nonantola-Castelnuovo 2-0 (Del Villano e Okwesa, sbaglia un rigore Ienna). Oggi alle 10 Fiorano-Maranello.