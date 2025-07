Dilettanti. Cittadella, Biagini fa il punto. E bomber Formato si sposa

A tre settimane dal raduno del 21 luglio è una Cittadella Vis Modena ormai completa al 90% quella che sta per essere consegnata a mister Mattia Gori, che potrà contare anche su un Alberto Formato fresco di matrimonio. Il bomber ha infatti detto di sì alla compagna Laura nella splendida location di Corte di Villa Spalletti, a San Donnino, alla presenza di gran parte della rosa biancazzurra. "Per essere completi – spiega il ds Alberto Biagini – mancano i tre portieri classe 2007 e un under in attacco (sarà Barozzini del Modena, ndr). Per ora siamo soddisfatti, le idee che avevamo a inizio estate sono state tutte portate a termine grazie alla grande disponibilità della società. Siamo riusciti a confermare gran parte del gruppo aggiungendo giocatori che sono tutti nostre prime scelte. Rispetto all’anno scorso non ci saranno più dei riferimenti nello spogliatoio come Guidone, Osuji e Mora e per questo abbiamo voluto dei giocatori che oltre alle qualità tecniche siamo certi saranno delle colonne dello spogliatoio come Calanca, Dodaro, Caprioni e Carrozza. Poi c’è Maini che se recuperato fisicamente dopo i 12 mesi di stop sono certo sarà la sorpresa più bella della stagione. Orlandi? L’anno scorso era stato assecondato perché per motivi di studio voleva avvicinarsi a casa, ma sia io che il mister lo abbiamo rivoluto fortissimamente. Aldrovandi? Simone ha un altro anno di contratto e sta facendo le sue valutazioni se restare o cercare più spazio altrove. Carrozza? Può fare sia l’esterno offensivo a centrocampo ma anche il trequartista se giocassimo con il 3-4-2-1".

Altre. In Prima il Rivara chiude il mercato col ritorno della punta Mirko Golinelli (’90) dal Bevilacqua. Grave lutto in casa Solignano per la morte della "colonna" societaria Stefano Fiandri.

d.s.