Dilettanti. Coppa Italia, ecco il quadro finale

Un mercoledì dedicato alla Coppa Italia in Eccellenza e Promozione quello appena passato che ha definito il quadro rispettivamente degli accoppiamenti dei quarti di finale in Eccellenza e degli ottavi in Promozione.

Coppa Italia Eccellenza. Ufficiale dunque il quadro dei quarti di finale che vedranno i seguenti incroci: Urbino-Ksport Montecchio, Osimana-Matelica, Chiesanuova-Civitanovese, Tolentino-Montegranaro. L’Urbino ha regolato l’Urbania ai calci di rigore, il Montecchio ha superato nel doppio confronto la Fermignanese mentre l’Osimana ha regolato di misura la Jesina. Ai rigori il Matelica ha battuto il Fabriano Cerreto mentre il Chiesanuova ha ribaltato l’esito della gara di andata contro il Montefano. Rigori di gioia per la Civitanovese in casa della Sangiustese mentre sconfitta indolore per il Tolentino con il Trodica con il Montegranaro che ha capitalizzato il pieno dell’andata contro la Fermana, impattando a reti inviolate in casa. L’andata dei quarti di finale mercoledì 1 ottobre, ritorno il 15 ottobre: orario ufficiale 15,30

Coppa Italia Promozione. Dopo le gare di mercoledì è ufficiale il quadro degli ottavi di finale che saranno Lunano-Gabicce Gradara, Alma Fano-San Costanzo Marottese, Ostra Calcio-Biagio Nazzaro, Castelfrettese-Vigor Castelfidardo, Borgo Mogliano-Camerino, Aurora Treia-Vigor Montecosaro, Porto Sant’Elpidio-Palmense Fermana, Atletico Azzurra Colli-Monticelli. Ottavi di finale che vedranno l’andata mercoledì 15 ottobre alle 15,30 e ritorno mercoledì 29 ottobre alle 14,30.

r. c.