Dilettanti. Dall’Eccellenza alla seconda categoria

Giornata ricca di appuntamenti in Eccellenza che scende in campo integralmente oggi alle ore 15,30. Eccellenza. Montefano-Urbania, Fermana-Osimana, Fermignanese-Fabriano Cerreto,...

di ROBERTO CRUCIANI
28 settembre 2025
Giornata ricca di appuntamenti in Eccellenza che scende in campo integralmente oggi alle ore 15,30.

Eccellenza. Montefano-Urbania, Fermana-Osimana, Fermignanese-Fabriano Cerreto, Ksport Montecchio-Urbino, Matelica-Chiesanuova, montegranaro-Trodica, Sangiustese-Jesina, Tolentino-Civitanovese

Promozione B. Castel di Lama-Porto sant’Elpidio 1-2, Monticelli-Grottammare 0-3, AzzurraMariner-Elpidiense Cascinare 4-0, Camerino-Casette Verdini 2-0, Atletico Azzurra Colli-Monturano 1-1, Borgo Mogliano-Settempeda 0-1, Vigor Montecosaro-Palmesne 2-2, Aurora Treia-Corridonia (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Montegiorgio-Portorecanati 2-2, Pinturetta-Porto potenza 3-1. Girone D: Acquasanta-Afc Fermo 1-0, Grottazzolina-Castignano 2-0, Castoranese-Capodarco 3-1, Maltignano-Centobuchi 1-0, Pagliare-Comunanza 1-1, PedasoCampofilone-Sangiorgese 2-1, Salvano-Real Montalto 3-4, Petritoli-Cuprense (oggi)

Seconda Categoria. Girone E: Aries Trodica-Vis Faleria 3-0, Casette D’Ete-Vigor Macerata 0-0, Atletico M.U.-Real Elpidiense 4-0, Girone G: Mandolesi-Montottone 2-1, Usa Fermo-PonzanoGiberto 2-1, Atletico Porchia-Magliano 1-1, Montefiore-Campiglione 3-2, Falerio-La Robbia 1-3, Tirassegno-Piane Mg 2-1, Avis Ripatransone-Monte San Pietrangeli 0-4. Girone H: Jrvs-Mozzano City 1-2, Monteprandone-Agraria 2-0, Offida-Vigor Folignano 3-1, Santa Maria-Venarottese 1-3, Acquaviva-Vis Stella 0-1, Atletico Gmd-Piceno United 2-6, Olimpia spinetoli-Piazza Immacolata 2-1, Porta Romana-Borgo Solestà

