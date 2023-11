Dilettanti. Dicomano, quante novità. Investimenti da 650mila euro

Terreno di gioco di ultima generazione e tante novità per l’impianto sportivo ‘Foresto Pasquini’ di Dicomano. Un investimento di 650 mila euro di lavori, un manto in erba sintetica di ultima generazione, nuovi impianti di irrigazione, nuove panchine coperte, porte e tutta l’attrezzatura del campo. Sono questi in sintesi i numeri e i dettagli dell’intervento portato a termine per il rifacimento dell’impianto Pasquini di Dicomano. "Riuscire a realizzare questa ristrutturazione - afferma il sindaco Stefano Passiatore - è stata un’emozione. L’avevamo promesso, abbiamo cercato con tenacia le risorse e alla fine, grazie a Regione Toscana e ai fondi Pnrr, siamo riusciti a fare il taglio del nastro. Mettiamo a disposizione dei nostri calciatori, piccoli e grandi, dell’Asd Alleanza Giovanile Dicomano guidata dal presidente Roberto Ciulli, un campo bello e funzionale e come inaugurazione di rilievo è stato il Memorial in ricordo di Francesco Ferri, che è sempre stato molto legato a questo sport".

Il nuovo sintetico Foresto Pasquini può ospitare le partite della scuola calcio e del settore giovanile sia a livello provinciale che regionale. Le dimensioni infatti ricalcano quelle della precedente superficie di gioco (in terra battuta) e per questo può ospitare anche le gare degli Juniores provinciali e Terza categoria.