Dilettanti: domani in programma la quinta giornata. Bonafini fischia al Centro Coni. Amoruso dirige a Cerredolo

Ottovolante di gare tutte in onda domani pomeriggio nel 73° Torneo della Montagna. Anche il penultimo e quinto turno delle eliminatorie emetterà altri verdetti con diverse squadre al bivio: ad un passo dall’eliminazione la semifinalista uscente Cerredolo che deve battere nel derby il Baiso, stessa sorte per il Castellarano che attende i big del Cervarezza, reduci da due ko in stecca e quindi impegnati a difendere la seconda piazza. Primo posto in palio fra Castelnovo Monti e Tricolore Carpineti Valestra, mentre la Querciolese attende un Trinità ancora al palo. Stessa posta anche fra Borzanese e Cavola con gli ospiti che ritornano in lizza dopo il turno di riposo, mentre Gatta e Olimpia Roteglia si giocano uno scontro diretto in vista degli spareggi nel girone D a squadre dispari.

Le gare di domani con le designazioni arbitrali (ore 17 i Giovannimi, ore 18.30 i Dilettanti). Girone A: Cerredolo-Baiso/Secchia a Cerredolo (Bianco e Amoruso); Collagna-Spqm Montecavolo a Collagna (Csi Parma e Sermolino). Girone B: Castellarano-Cervarezza a Castellarano (Folloni e De Francesco); Villa Minozzo-Felina a Villa Minozzo (Novello e Csi Parma). Girone C: Castelnovo Capitale-Tricolore Carpineti Valestra al Centro Coni di Castelnovo Monti (Gallo e Bonafini); Querciolese-Trinità (De Iure e Pigucci). Girone D: Borzanese-Cavola ad Albinea (quaterna del Csi di Parma); Gatta-Olimpia Roteglia (Carretti e Baldanza); riposa: Leguigno.