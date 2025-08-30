Dilettanti. Domani scatta la coppa. Cittadella a Correggio

Domani (ore 17.30) scattano la Coppa di D (16), Eccellenza e Promozione (17.30). Ecco le ultime dai campi. In Coppa D La Cittadella a Correggio (ore 16) senza Panfilo e Maini infortunati e i due squalificati Boccaccini e Sala. Recuperato Marchetti. Nella squadra di Domizzi out Cappelluzzo e Berni, da valutare Calì.

Eccellenza. Subito un derby a Marano fra il Terre di Castelli e la Cdr Mutina: Fontana deve valutare Guidone, per Paganelli in dubbio Gualdi. Il Formigine (ko Cristiani) riceve lo Zola che è al completo.

Promozione. Si parte col riposo (girone a 17) del Camposanto. A Nonantola big match con La Pieve (ko Parrini) che riceve il Medolla SF privo dello squalificato Tecku e dell’infortunato Bernabiti. Il Montombraro al completo ospita il Castelnuovo senza Menozzi. Trasferta a Novellara con la Virtus Correggio (ko Lugli) per il Maranello che non ha Ingrami (crociato), Orlandi per squalifica e Guidetti per infortunio. Lo United Carpi gioca a Baiso (fuori Banzi e Incerti) privo di Malagoli. La Sanmichelese (prima di 4 giornate per Minutolo, ko Casini) comincia da Rio Saliceto (reggiani senza Fall, Tortelli e Mussini). La Solierese (out Baroni, in dubbio D’Ambrosio e Ligabue) gioca a Masone (al completo). Nel girone C il Castelfranco ospita la Dozzese senza lo squalificato Simonetti, poi Scardovelli, Aracri e Gargiulo, nei bolognesi fuori Orazietti.

Amichevoli. Fiorano-La Pieve 3-2: per i biancorossi doppietta di Marino e Rivi, per i granata Cheli e Sghedoni. Oggi Fiorano-Rubierese (16) e Vis San Prospero-Camposanto (16,30).

d.s.