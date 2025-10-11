Dilettanti e giovanile. Sancat, nuovo campo. Una giornata di festa

Inaugurazione del ristrutturato campo da calcio Romagnoli B con nuova illuminazione e manto in erba sintetica. Giornata di festa per la Sancat di Coverciano che dispone ora di un impianto rinnovato e moderno che rappresenta un punto di riferimento per la comunità e il territorio. All’evento erano presenti Letizia Perini assessore allo sport del Comune, Michele Pierguidi presidente del Quartiere 2, Andrea Vannucci consigliere regionale, insieme a due bandiere della Fiorentina, Daniele Amerini e Roberto Ripa, legati da sempre al calcio e oggi impegnati nella crescita dei giovani. Tra gli ospiti Costantino Nicoletti, procuratore sportivo vicino alla Sancat da oltre vent’anni, e il fratello Carletto Nicoletti, dj e speaker internazionale, cresciuto calcisticamente proprio in gialloblù.

La società era rappresentata in tutte le sue componenti: il direttore generale Roberto Rosati, il presidente della sezione calcio Fabrizio Ferrini, i responsabili di segreteria Elena Barbieri e Simone Parigi con i collaboratori Emanuela Bistagnino e Giovanni Buccarelli con il ruolo di addetto stampa. Il direttore sportivo del settore giovanile Alessandro Segato, figlio della leggenda viola Armando Segato, completava il quadro dirigenziale. Presenti tutti i dirigenti, gli allenatori e moltissimi bambini, in rappresentanza delle varie annate dal 2016 alla Seconda Categoria. Nel suo intervento, Michele Pierguidi ha sottolineato il grande lavoro della società: "Farei un applauso a Fabrizio Ferrini, a Roberto Rosati e a tutta la Sancat Calcio, comprese due figure fondamentali come Adriano, il magazziniere, e Fabrizio, l’autista del pulmino. È stato anche installato un nuovo sistema di illuminazione, grazie al sostegno di Letizia Perini del Comune e di Andrea Vannucci della Regione. La Sancat è una bella realtà, dovete essere orgogliosi di onorare i colori gialloblù. Alessandro Segato, figlio di Armando, campione dello scudetto 1955-56 della Fiorentina è il nostro fiore all’occhiello. Un ringraziamento a coloro che sono al servizio della comunità sportiva e ai tanti volontari".

Francesco Querusti