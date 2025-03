Dilettanti, Eccellenza

Tre vittorie nelle ultime 3 giornate e una striscia di 5 gare utili di fila con 11 punti conquistati. Il Terre di Castelli arriva lanciato alle ultime 7 curve dell’Eccellenza. I 10 gol segnati negli ultimi 270’ hanno rimesso gli oronero di Maurizio Domizzi in piena corsa playoff al 4° posto, col mirino puntato verso l’alto. Se il Nibbiano capolista sembra onestamente fuori portata a +11, la seconda piazza di una Correggese in frenata (2 pari di fila) che garantirebbe la pole position negli spareggi non è così lontana, così come il terzo posto della Vianese dista solo 2 punti. Dopo un periodo complicato durato un mese, da metà dicembre a metà gennaio, in cui erano arrivate 3 sconfitte in 6 gare con Brescello, Vianese e Agazzanese il Terre si è riacceso e nelle ultime 3 settimane è arrivata la svolta grazie anche al ritorno al gol di Cristian Tzvetkov (foto).

L’attaccante classe 2000 dopo la tripletta nel 6-0 di Castelfranco ha aperto le danze al 3-1 sullo Sporting Scandiano con altre 2 reti, completando sette giorni d’oro in cui ha segnato 5 delle sue 6 reti totali, dopo quella segnata nel poker sul campo della Fidentina di metà gennaio. E per il bomber ex Bagnolese e Mezzolara quella di domenica a Fidenza col Borgo San Donnino sarà una sfida speciale, visto che proprio dai ducali è arrivato a novembre dopo una prima parte di stagione sottotono, con appena 6 gettoni e die questi solo 3 da titolare. Un primo esame nella volata finale che poi poterà al derby col Formigine e alla sfida sul campo del Nibbiano capolista prima del finale con Salsomaggiore, Gotico, Arcetana e Rolo. A Fidenza sarà poi anche il giorno finalmente del ritorno in panchina di Domizzi, che ha scontato la squalifica subita a fine gennaio dopo il rosso sul campo dell’Agazzanese.

