Dilettanti. Eccellenza, il Monturano cerca punti salvezza contro l’Osimana

Prende il via oggi con Promozione, Prima e Seconda categoria un weekend molto intenso e tutto da seguire nei dilettanti. In Promozione cerca di ripartire la Palmense che vuole blindare la piazza d’onore in casa della Settempeda mentre la lanciatissima capolista Trodica riceve, nel match domenicale, una Sangiorgese attualmente ultima ma in ottima forma e in netta ripresa. Tutto da seguire il derby tra Grottammare e Atletico Azzurra Colli mentre il Porto Sant’Elpidio è impegnato in casa contro il Corridonia, l’Azzurra Sbt ha uno scontro salvezza esterno in casa della Cluentina, la Vigor Montecosaro fa visita all’Elpidiense Cascinare mentre sfida con vista playoff per il Monticelli e il Montegiorgio riceve il Casette Verdini. Domani occhi puntati sull’Eccellenza con il Monturano che cerca punti salvezza contro l’Osimana, stesso discorso anche per l’Atletico Mariner contro il Matelica mentre si guarda ai playoff nella gara tra Montegranaro e Urbania. Probabile invece che si disputerà Alma Juve Fano-Montefano visto che ormai la squadra fanese al capolinea con conseguente esclusione dell’Alma e anche una nuova classifica che a breve sarà ridefinita, con due sole retrocessioni poi da definire oltre al Fano.

Eccellenza: Alma Juventus Fano-Montefano, Monturano-Osimana, Atletico Mariner-Matelica, Chiesanuova-Portuali, Ksport Montecchio-Sangiustese, Maceratese-Fabriano Cerreto, Montegranaro-Urbino, Urbania-Tolentino

Promozione B: Aurora Treia-Monticelli, Cluentina-Azzurra Sbt, Elpidiense Cascinare-Vigor Montecosaro, Grottammare-Atletico Azzurra Colli, Montegiorgio-Casette Verdini, Porto Sant’Elpidio-Corridonia, Settempeda-Palmense, Trodica-Sangiorgese (domani)

Prima Categoria. Girone C: Borgo Mogliano-Real Elpidiense, Montecosareo-Casette D’Ete Girone D: Castel di Lama-Castoranese, Invictus-Petritoli, Piceno United-Futura 96, Acquasanta-Centobuchi, Afc Fermo-Comunanza, Cuprense-Offida, Real Montalto-Real Eagles Virtus Pagliare, PedasoCampofilone-Pinturetta

Seconda Categoria. Girone G: Corva-Piane Mg, Monte San Pietrangeli-Ponzano Giberto, Mandolesi-Grottazzolina, Usa Fermo-Tirassegno, Vis Faleria-Valtesino, Avis Ripatransone-Salvano, Montefiore-Monte San Martino, Montottone-Atletico M.U. Girone H: Monteprandone-Jrvs Ascoli, Mozzano-Maltignano, Castignano-Agraria Club, Croce Casale-Atletico Porchia, Olimpia Spinetoli-Acquaviva, Piazza Immacolata-Atletico Gmd, Venarottese-S.M. Truentina, Vis Stella-Vigor Folignano

r. c.